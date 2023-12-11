Експерт з нафти та газу Михайло Крутихін розповів 24 Каналу, як це впливатиме на Росію у 2023 році та чи зможе агресор забезпечувати свій військово-промисловий комплекс.

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Найгірша руйнівна зброя

На думку Крутихіна, Росія поки що зможе тягнути свій військово-промисловий комплекс. Агресор не просто вираховує понад 30% коштів з бюджету, які йдуть на війну. Ще понад 40% російського бюджету витрачається на підтримку режиму й ведення війни, зокрема, на карателів, які повинні охороняти злодійський режим від населення.

Водночас військові витрати європейських країн в середньому становлять 2%,

– мовив експерт з нафти та газу.

Гроші для ведення війни Кремль стягуватиме з росіян. Наприклад, підвищаться ціни на комунальні послуги. Росіяни вже переплачують за продовольство, медикаменти, яких стає все менше й менше, починаються кризи з плануванням.

"Свого часу говорили, що державний план – це найгірша руйнівна зброя Радянського Союзу. Як тільки починається соціалістичне планування, то відразу чогось не вистачає. Зараз оголосили, що в Росії не вистачає яєць. Це продовжуватиметься, зникатиме то одне, то інше", – зазначив Крутихін.

Зверніть увагу! У Росії дефіцит курячих яєць. У деяких регіонах країни-агресора ціна за десяток злетіла до 300 рублів. Росіяни займають чергу о п'ятій ранку, але на всіх яєць не вистачає. Протягом року цей продукт у Росії подорожчав приблизно на 42,2%. Влада намагається вплинути на ситуацію, тож дозволила імпорт з Туреччини.

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Глибокий занепад

У росіян, які живуть за межами Москви, якість життя тільки погіршуватиметься. У будь-якій європейській країні у містах є добре оснащені лікарні так, щоб можна було піклуватися про хворих. У Росії такого немає. Всіх везуть в московські лікарні.

"Країна перекошена, все спотворено й спотворюватиметься все більше й більше. Надалі буде дедалі менше можливостей навчатися, лікуватися за межами Москви, Санкт-Петербурга. Країна у глибокій дупі з погляду соціальних й економічних умов", – додав експерт з нафти та газу.

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