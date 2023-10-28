Про це 24 Каналу зазначив економіст та член ради НБУ Василь Фурман. Він пояснив, що Росії варто чекати наступного року. Прогноз невтішний.
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Реальність і прогнози
Найбільше витрат у Росії йде на ВПК. Василь Фурман наводить приклад: якщо у середньостатистичній країні подібні витрати складають 2% від ВВП, то в Росії – 4% станом на зараз.
"А наступний рік вони узагалі прогнозують 6%. В їхньому бюджеті закладено 11 трильйонів російських рублів на ВПК. Це велика цифра", – відзначив він.
Василь Фурман про економіку Росії: дивитись відео
Щодо інфляції, то наразі вона торкнулася певних груп товарів. Особливо сезонних – на них ціни зросли. Також підвищилася вартість автомобілів, телефонів та електроніки, яку Росія імпортує.
"За прогнозами ця інфляція збільшуватиметься. У них зараз облікова ставка на рівні 13%. А рубль значно знецінився", – додав Фурман.
Нагадаємо, що влітку цього року російський рубль увійшов до трійки найслабших валют у світі. Безпосередня тому причина – санкції. Тоді ж і курс долара бив усі свої "рекорди", який перевищував 100 рублів.
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