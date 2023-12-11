Эксперт по нефти и газу Михаил Крутыхин рассказал 24 Каналу, как это будет влиять на Россию в 2023 году и сможет ли агрессор обеспечивать свой военно-промышленный комплекс.

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Худшее разрушительное оружие

По мнению Крутихина, Россия пока сможет тянуть свой военно-промышленный комплекс. Агрессор не просто вычисляет более 30% средств из бюджета, которые уходят на войну. Еще более 40% российского бюджета тратится на поддержку режима и ведение войны, в частности на карателей, которые должны охранять воровской режим от населения.

В то же время военные расходы европейских стран в среднем составляют 2%,

– сказал эксперт по нефти и газу.

Деньги для ведения войны Кремль будет стягивать с россиян. К примеру, повысятся цены на коммунальные услуги. Россияне уже переплачивают за продовольствие, медикаменты, которых становится все меньше и меньше, начинаются кризисы с планированием.

"В свое время говорили, что государственный план – это самое худшее разрушительное оружие Советского Союза. Как только начинается социалистическое планирование, то сразу чего-то не хватает. Сейчас объявили, что у России не хватает яиц. Это будет продолжаться, исчезать то одно, то другое", – отметил Крутыхин.

Обратите внимание! В России дефицит куриных яиц. В некоторых регионах страны-агрессора цена за десяток взлетела до 300 рублей. Россияне занимают очередь в пять утра, но на всех яиц не хватает. За год этот продукт в России подорожал примерно на 42,2%. Власти пытаются повлиять на ситуацию, поэтому разрешили импорт из Турции.

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Глубокий упадок

У россиян, живущих за пределами Москвы, качество жизни будет только ухудшаться. В любой европейской стране в городах хорошо оснащены больницы так, чтобы можно было заботиться о больных. В России такого нет. Всех везут в столичные клиники.

"Страна перекошена, все искажено и будет искажаться все больше и больше. В дальнейшем будет все меньше возможностей учиться, лечиться за пределами Москвы, Санкт-Петербурга. Страна в глубокой заднице с точки зрения социальных и экономических условий", – добавил эксперт по нефти и газу.

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