Эксперт по нефти и газу Михаил Крутыхин рассказал 24 Каналу, как это будет влиять на Россию в 2023 году и сможет ли агрессор обеспечивать свой военно-промышленный комплекс.
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Худшее разрушительное оружие
По мнению Крутихина, Россия пока сможет тянуть свой военно-промышленный комплекс. Агрессор не просто вычисляет более 30% средств из бюджета, которые уходят на войну. Еще более 40% российского бюджета тратится на поддержку режима и ведение войны, в частности на карателей, которые должны охранять воровской режим от населения.
В то же время военные расходы европейских стран в среднем составляют 2%,
– сказал эксперт по нефти и газу.
Деньги для ведения войны Кремль будет стягивать с россиян. К примеру, повысятся цены на коммунальные услуги. Россияне уже переплачивают за продовольствие, медикаменты, которых становится все меньше и меньше, начинаются кризисы с планированием.
"В свое время говорили, что государственный план – это самое худшее разрушительное оружие Советского Союза. Как только начинается социалистическое планирование, то сразу чего-то не хватает. Сейчас объявили, что у России не хватает яиц. Это будет продолжаться, исчезать то одно, то другое", – отметил Крутыхин.
Как ведение войны влияет на жизнь россиян: смотрите видео
Глубокий упадок
У россиян, живущих за пределами Москвы, качество жизни будет только ухудшаться. В любой европейской стране в городах хорошо оснащены больницы так, чтобы можно было заботиться о больных. В России такого нет. Всех везут в столичные клиники.
"Страна перекошена, все искажено и будет искажаться все больше и больше. В дальнейшем будет все меньше возможностей учиться, лечиться за пределами Москвы, Санкт-Петербурга. Страна в глубокой заднице с точки зрения социальных и экономических условий", – добавил эксперт по нефти и газу.
Влияние санкций на цены в России
- С начала 2023 года в России рекордно возросла инфляция В настоящее время показатель составляет 6,99%. К тому же, за первую неделю ноября Индекс потребительских цен вырос на 0,42%. Цены на овощи и фрукты подорожали на десятки процентов.
- Кроме того, из-за санкций в России подорожали автомобили, телефоны и электроника, импортируемая страной-агрессором.
- Антироссийские санкции мешают агрессору разводить кур. Россия ведь не может приобрести антибиотики, чтобы защитить их от инфекций и заболеваний.