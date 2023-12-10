Він доручив провести перевірку виробників курячих яєць та роздрібних продавців щодо подорожчання цього продукту аж на 40%. Російська опозиціонерка Ольга Курносова сказала 24 Каналу, що ця активізація влади пов'язана з виборами президента в Росії, які мають відбутися за кілька місяців. Саме тому у Кремлі звернули увагу на яйця.
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Ціни зростають через санкції
Після заяви російського генпрокурора декілька торговельних мереж почали звітувати, що мають обмежити націнку на яйця лише 5%. Проте ця проблема має певне підґрунтя.
Для того, щоб розводити курей, потрібні антибіотики, щоб захистити їх від інфекцій та захворювань. А через санкції антибіотиків в Росії немає, відповідних ліків для лікування курей – також. Через це кури помирають, а яйця відповідно дорожчають,
– пояснила російська опозиціонерка.
Разом з цінами на яйця також суттєво зросли ціни на куряче м'ясо. Бідне російське населення тепер не має можливості його купувати, адже раніше це м'ясо було б найдешевшим.
"Владімір Путін тому й підстрибує, тому що йому необхідно щось для своїх бідних виборців зробити. От він й зайнявся яйцями", – наголосила Ольга Курносова.
Що в Росії відбувається з цінами
- Ціни на яйця протягом року в Росії зросли на 40%. Проте звернув на цю проблему увагу російський генпрокурор Ігор Красно тільки зараз. Він доручив перевірити виробників та роздрібних продавців курячих яєць через необґрунтоване зростання цін.
- Перевірка буде здійснена генпрокуратурою разом з антимонопольним комітетом та іншими відомствами. За результатами перевірки російська влада має ухвалити відповідні рішення щодо захисту прав росіян.
- Також росіяни відчули суттєве подорожчання овочів та фруктів у супермаркетах. З початку 2023 року вартість цієї категорії товарів зросла на десятки відсотків.
- Через санкції в Росії зросли ціни на певні групи товарів, зокрема, на автомобілі, телефони та електроніку, яку Росія імпортує. Водночас інфляція в країні збільшуватиметься.