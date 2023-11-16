Аналітики американського Інституту вивчення війни наголосили, що такі санкції роблять Росію вразливою до вироблення власної зброї. Водночас вони відзначили, що Росія намагається замінити європейську комплектацію вітчизняним продуктом.

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Експерти наголосили, що Європейський Союз, схоже, готовий заборонити експорт верстатів і основних компонентів обладнання для виробництва зброї до Росії. Зокрема, саме ці машини є важливими у промисловому виробництві країни-агресорки.

Заборона, якщо вона буде введена в дію та буде ефективно виконуватися, може завдати значного удару по оборонно-промисловій базі Росії,

– наголосили в ISW.

Аналітики, посилаючись на журналістів Bloomberg, підкреслили, що 12 пакет санкцій ЄС передбачає заборону на експорт прецизійних верстатів і деталей машин, які Росія використовує для виробництва зброї та боєприпасів, таких як зварювальні апарати, літієві батареї, термостати, двигуни та двигуни для дронів.

"Росія імпортує високоточні машини та точні верстати з Європи, щоб підтримувати виробництво боєприпасів та інші зусилля оборонно-промислової бази", – мовиться у звіті експертів.

В американському Інституті вивчення війни також зауважили, що майже повна залежність Росії від європейських і американських точних верстатів робить Росію особливо вразливою до таких санкцій. Водночас вони зазначили, що на момент початку війни Росія імпортувала майже всі необхідні їй верстати.

Росія готується заміщати іноземні комплектування власними

Аналітики сказали, що у 2023 році Росія все активніше намагається знайти рішення щодо імпортозаміщення для закупівлі точних верстатів західного виробництва. Так, у травні 2023 року російський уряд схвалив так звану "Концепцію технологічного розвитку до 2030 року".

Вона заохочує внутрішнє виробництво високотехнологічної продукції, наприклад прецизійних верстатів, і зобов'язує вітчизняні підприємства виробляти не менше 75 відсотків високотехнологічної продукції Росії до 2030 року,

– сказали в ISW.

Експерти відзначили, що російська група "СТАН", яка є найбільшим виробником високоточних машин, є основним елементом російської програми імпортозаміщення. Водночас глава дочірньої компанії "RT-Capital" Сємьон Якубов заявив 26 жовтня, за допомогою групи "СТАН" російська влада сподівається задовольнити "велику потребу" в сучасних точних машинах за відсутності західного імпорту.

"Санкції Заходу і війна в Україні різко підвищили попит Росії на верстати вітчизняного виробництва. Якубов зазначив, що "СТАН" не зміг виконати навіть третини загального обсягу російських замовлень на прецизійні машини у 2023 році на суму близько 67,1 мільйона доларів США", – підкреслили експерти.

Наостанок вони додали, що попит Росії на прецизійні верстати набагато перевищує поточні виробничі можливості країни-агресорки.