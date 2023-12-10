Російські ЗМІ пишуть, що у Бєлгороді вишикувалася багатометрова черга за курячими яйцями. Люди почали збиратися ще о 7 ранку, передає 24 Канал.
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Ціна на яйця зросла
Місцеві жителі почали займати чергу на сільськогосподарський ярмарок, де десяток яєць можна було купити за 78 рублів.
Подібні черги помітили на минулих вихідних на фермерському ринку в Саратові. У мережу потрапило відео із чергою. Вона дійсно тягнеться на багато метрів. Насправді на відео важко відстежити, де вона закінчується.
Черга забула закінчитись,
– каже за кадром росіянка.
Крім цього, вона показує "другу чергу". Ймовірно, люди вишикувались у дві довжелезні шеренги, щоб купити дешевші яйця.
Черга за яйцями у Бєлгороді: дивіться відео
За останній тиждень яйця подорожчали на 4,4%, а за рік – на 36,6%.
У Росії зросли ціни
- В Росії на деякі групи товарів виросли ціни. Причиною цього стали санкції. Росіяни шукають шляхи, як можна замінити імпортовані товари, але це значним чином їм не допомагає. Крім цього, ворог всіляко намагається обійти санкційні обмеження та вдає, що "все добре".
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