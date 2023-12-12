Що з економікою Росії

Аналітики видання The Economist вважають, що економіка Росії небезпечно близько до того, щоб перегрітися. У 2024 році вона продовжить зростати, але треба закцентувати на тому, чому це відбувається.

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Багато економістів звинувачують у цьому державні витрати, які стрімко зростають, оскільки Путін намагається перемогти Україну. У 2024 році витрати на оборону зростуть майже вдвічі, до 6% ВВП, що є найвищим показником з часів розпаду Радянського Союзу,

– пояснили вони.

Також уряд збільшує деякі соцвиплати з розрахунком на прихильність своїх громадян на наступних виборах.

Деякі сім'ї солдатів, які загинули в бою, отримують виплати, еквівалентні тридцятирічній середній заробітній платі. Дані Міністерства фінансів Росії свідчать про те, що фіскальні стимули наразі коштують близько 5% ВВП,

– додали аналітики.

Нині в Росії рівень безробіття становить 3%, що є найнижчим показником за всю історію. Натомість номінальна зарплата росте на 15% у річному вимірі. Це пришвидшує зростання економіки.

Економічні дані в режимі реального часу, опубліковані банком Goldman Sachs, вказують на впевнене зростання. JPMorgan Chase, ще один банк, підвищив свій прогноз ВВП на 2023 рік зі зниження на 1% на початку року до 1,8% у червні, а нещодавно до 3,3%,

– пишуть у виданні.

Чому економіка не витримає

У The Economist наголосили, що Росія не може витримати такі темпи зростання. Вирішальними негативними факторами стануть:

з початку 2022 року тисячі робітників, часто високоосвічених, покинули країну;

іноземні інвестори вивели близько 250 мільярдів доларів прямих інвестицій, що становить майже половину довоєнних акцій;

попит, що розігрівається, наштовхується на скорочення пропозиції, що призводить до зростання цін на сировину, капітал і робочу силу;

ці процеси відбуваються на тлі інфляції, яка продовжує зростати й стає мультиплікатором факторів, що перегрівають економіку.

У 2022 році в Росії була інфляція спричинена послабленням рубля на 25% після повномасштабного вторгнення. Це спричинило здорожчання імпорту.

Нагадаємо! У листопаді цього року інфляція в Росії становила 7,5% у річному вимірі порівняно з 6,7% у вересні.

Через такі показники Центробанк Росії підвищив процентні ставки на два відсоткові пункти й 15 грудня, ймовірно, зробить це знову. Це та контроль над рухом капіталу спричинило ріст рубля.

Однак тепер чиновники побоюються, що вони можуть втратити контроль,

– йдеться у виданні.

Більшість аналітиків очікують, що інфляція й надалі продовжить зростати, а рекордно низький рівень безробіття накладеться на зростання зарплати, тож потім компанії перекладають ці вищі витрати на клієнтів.

Але все це працює проти непохитного фактора: бажання Путіна перемогти в Україні. Маючи велику фінансову міць, він має потенціал витратити ще більше в майбутньому, що віщує ще швидшу інфляцію. У Росії є речі важливіші, ніж економічна стабільність,

– додали вони.

Звісно ці процеси Росія може спробувати стримати за допомогою ще вищих відсоткових ставок. Це дійсно може зупинити інфляцію, а відновлення цін на нафту та контроль за рухом капіталу підвищать рубль.