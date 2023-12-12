Як зміняться виплати в Польщі

Тож до кінця 2023 року українські біженці на кожну неповнолітню дитину отримуватимуть по 500 злотих щомісяця. Проте вже з 1 січня ці виплати зростуть до 800 злотих.

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У гривневому еквіваленті це:

500 злотих – 4 575 гривень;

800 злотих – 7 320 гривень.

Особам, які вже отримують ці виплати, нічого робити не потрібно – виплати перерахують автоматично. Усі інші види фінансової допомоги в Польщі залишаться без змін.

Як оформити допомогу на дитину

Уже з 1 лютого почнеться збір заявок на призначення допомоги на догляд за дитиною на період з 1 червня 2024 року по 31 травня 2025 року. Українці, які вперше братимуть участь у програмі "800+", мають звернутися до управління соціального страхування (ZUS) та мати при собі наступні документи:

ідентифікаційний номер PESEL (заявника і дитини);

адресу електронної пошти;

номер телефону польського оператора;

номер банківського рахунку в Польщі.

Зверніть увагу! Щоб отримувати допомогу на дитину, потрібно знаходитися в Польщі легально.

Також у ZUS можуть попросити додаткові документи, зокрема, якщо особа, що звертається, прибула до Польщі до 24 лютого 2022 року, а дитина приїхала вже після цієї дати. У такому випадку можуть попросити ще рішення суду про призначення заявника тимчасовим опікуном дитини або документ, що підтверджує легальність перебування та доступ до ринку праці в країні.

Нині заявку на допомогу можна подати лише онлайн, через:

мобільний додаток mZUS;

портал електронних послуг ЗУС (PUE ZUS);

портал Emp@tia;

електронний банкінг, який співпрацює із ZUS.

Кошти надходитимуть на польський рахунок вказаний у заяві. Також виплати припинятимуть, як тільки українець покине країну, тож по поверненню їх доведеться поновляти.