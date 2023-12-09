Документи про стаж, зокрема й трудова книжка для призначення пенсії – подається тільки в оригіналі, відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Якщо ж оригіналів документів немає – варто звернутися до суду для підтвердження періодів стажу трудової діяльності.

Як відновити трудову книжку, втрачену під час воєнного стану

Слід зауважити, що залишається чинною Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників.

Враховуючи той факт, що ця Інструкція не містить окремих положень щодо відновлення трудових книжок, втрачених в зоні бойових дій під час воєнного стану, і якщо зібрати документи, необхідні для відновлення трудової книжки (видачі дублікату), через бойові дії неможливо, то під час працевлаштування таких осіб на нове місце роботи радимо керуватись положеннями пунктом 5.6 Інструкції,

– відповіли в Держпраці.

Згідно цього пункту, дублікат трудової книжки може бути виданий за новим місцем роботи у зв’язку з відсутністю доступу до трудової книжки працівника внаслідок надзвичайної ситуації, або проведення антитерористичної операції на території, де працював працівник.

Як отримати дублікат трудової книжки

Дублікат видається на підставі заяви працівника та отриманої ним у письмовому вигляді інформації зі штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації про виникнення надзвичайної ситуації або Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Зверніть увагу! ПФУ рекомендує з метою забезпечення безпеки і зручності – завантажувати скан-копії цих документів на вебпортал Пенсійного фонду України. Цей захід сприятиме ефективній архівації та збереженню важливої інформації, а також забезпечить доступ до неї в будь-який момент часу.