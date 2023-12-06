Час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку також зараховується до пільгового стажу. Це дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.
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Як підтвердити набутий страховий стаж
Підтвердження набутого страхового стажу, що дає право на пільгове пенсійне забезпечення, здійснюється на підставі записів трудових книжок та уточнюючих довідок, виданих підприємствами, установами, організаціями або їх правонаступниками.
Умови надання відпустки
- Відпустка по догляду за дитиною до 3-х років надається повністю або частково в межах установленого періоду, у тому числі її можна переривати.
- Особа, яка доглядає за дитиною, під час перебування у відпустці може за бажанням працювати на умовах неповного робочого часу або вдома (за таких умов відпустка не переривається).
- Роботодавець може надати частково оплачувану відпустку або відпустку без збереження заробітної плати більшої тривалості.
Як піти у відпустку
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається, зокрема, за заявою жінки повністю або частково в межах установленого періоду та оформляється відповідним наказом або розпорядженням.
Зверніться за місцем основної роботи і роботи за сумісництвом. Необхідні документи:
свідоцтво про народження дитини;
довідка з місця роботи (служби, навчання) матері дитини про те, що вона стала до роботи до закінчення цієї відпустки (якщо відпустку бажає отримати інша особа);
довідка з органу соціального захисту населення за місцем проживання матері про припинення їй виплати допомоги по догляду за дитиною (якщо відпустку бажає отримати інша особа);
документи на підтвердження статусу особи, яка усиновила чи взяла під опіку; дитину, прийомних батьків чи батьків вихователів для відповідних осіб.