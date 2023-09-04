Компенсація за невикористану відпустку

У Кабміні розповіли, що тепер порядок нарахування заробітної плати, за невикористану відпустку, змінюється. Представник КМУ у ВР – Тарас Мельничук повідомив, як саме виглядатиме цей процес, повідомляє 24 Канал.

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Мельничук пояснив, що при обчисленні середньої зарплати враховуються виплати, які отримує особа протягом останніх 12 місяців. А от при вирахуванні компенсації діятиме інший принцип. Для розрахування цієї суми беруться до уваги лише виплати отриманні за робочий рік у якому і має відбуватися ця відпустка.

Які зарплати в Україні зараз

Завдяки успіхам на фронті, українські підприємці мають змогу працювати та збільшувати зарплати. Зростання виплат відбувається і у держслужбовців.

Яку середню зарплату отримували українці протягом першої половини 2023 року:

  • січень – 12 644,98 гривні;
  • лютий – 12 794,11 гривні
  • березень – 13 423,28 гривні;
  • квітень – 13 626,02 гривень;
  • червень – 14 109,64 гривні;
  • липень – 16 012,38 гривні.

Зважаючи на цю статистику, бачимо, що з початку року сума середньої заробітної плати зросла на понад 3 000 гривень. Попри труднощі, українська економіка продовжує відновлюватись.