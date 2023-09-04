Компенсація за невикористану відпустку

У Кабміні розповіли, що тепер порядок нарахування заробітної плати, за невикористану відпустку, змінюється. Представник КМУ у ВР – Тарас Мельничук повідомив, як саме виглядатиме цей процес, повідомляє 24 Канал.

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