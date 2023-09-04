Яку пенсію отримують вчителі

Розмір пенсії регулюється відповідно до суми зарплати, стану здоров'я та страхового стажу набутого людиною. Якщо вчитель отримував високу заробітну плату, то і пенсія буде більшою.

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На розмір зарплати впливає діяльність педагога, місце роботи та навантаженість. Тобто, якщо вчитель не тільки викладає предмет, а і є класним керівником чи організатором гуртків, він отримує більше коштів.

Педагог, який мав зарплату 14 500 гривень, станом на зараз, матиме мінімум 5 699 гривень пенсії.

Розмір пенсій в Україні

Мінімальна можлива пенсія в Україні – 2 093 гривні для осіб, що продовжують працювати. Максимальна – 20 930 гривень.

Які пенсійні виплати отримують українці:

0,6% пенсіонерів мають виплати у сумі 1 227,80 гривень;

10,4% – понад 10 000 гривень;

15% – від 4 001 до 5 000 гривень;

21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;

23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;

29, 5% – від 2 001 до 3 000 гривень.

Коли вчителі можуть піти на пенсію

Згідно з теперішнім законодавством, працівники українських освітніх закладів можуть вийти на пенсію за вислугою років після набуття 60 років. При отриманні потрібного стажу у 55 років, такий робітник має право піти на заслужений відпочинок раніше.

Зауважте! З 1 квітня 2023 року кількість необхідного стажу для дострокового виходу на пенсію працівників закладів освіти – 29 років і 6 місяців.