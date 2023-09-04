Яку пенсію отримують вчителі
Розмір пенсії регулюється відповідно до суми зарплати, стану здоров'я та страхового стажу набутого людиною. Якщо вчитель отримував високу заробітну плату, то і пенсія буде більшою.
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На розмір зарплати впливає діяльність педагога, місце роботи та навантаженість. Тобто, якщо вчитель не тільки викладає предмет, а і є класним керівником чи організатором гуртків, він отримує більше коштів.
Розмір пенсій в Україні
Мінімальна можлива пенсія в Україні – 2 093 гривні для осіб, що продовжують працювати. Максимальна – 20 930 гривень.
Які пенсійні виплати отримують українці:
- 0,6% пенсіонерів мають виплати у сумі 1 227,80 гривень;
- 10,4% – понад 10 000 гривень;
- 15% – від 4 001 до 5 000 гривень;
- 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;
- 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;
- 29, 5% – від 2 001 до 3 000 гривень.
Коли вчителі можуть піти на пенсію
Згідно з теперішнім законодавством, працівники українських освітніх закладів можуть вийти на пенсію за вислугою років після набуття 60 років. При отриманні потрібного стажу у 55 років, такий робітник має право піти на заслужений відпочинок раніше.