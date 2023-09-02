Як отримати пенсію за 3 роки

Через повномасштабне вторгнення деякі пенсіонери можуть не отримувати пенсійні виплати. Оскільки тепер ці особи проживають на іншій території.

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Представниця ПФУ Олена Зорка розповіла, чому деякі пенсіонери близько 3 років не отримують виплати та як повернути собі ці кошти.

Основною причиною відсутності виплат, вона назвала переїзд з прифронтових та окупованих міст. Якщо особа покинула своє місце проживання і не отримала статус ВПО, служби можуть зупинити передачу коштів.

Чи повернуть пенсіонерам накопичення

Представники Пенсійного фонду пояснили як українці можуть повернути собі кошти, які були накопичені до отримання довідки ВПО. За словами Зорки, навіть якщо вам нарахували пенсійні виплати за віком ще у 2020 році, ви можете отримати ці кошти зараз.

Для того аби повернути собі накопичення, зверніться із заявою у ПФУ за місцем проживання. Обов'язково додайте довідку ВПО.

Зауважте! Нарахування цих виплат – це окрема стаття бюджету України, яка буде закладена й у 2024 році.

Розмір пенсій в Україні

Зараз в Україні мінімальний розмір пенсії становить 2 093 гривні, для осіб, які продовжують працювати. Згідно зі статистикою ПФУ українці отримують такі пенсії:

0,6% громадян мають виплати 1 227,80 гривень;

29, 5% – від 2 001 до 3 000 гривень;

21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;

15% – від 4 001 до 5 000 гривень;

23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;

10,4% – понад 10 000 гривень.

Максимальний розмір пенсії прямо відповідає мінімальному і складає 20 930 гривень.