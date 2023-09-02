Как получить пенсию за 3 года

Из-за полномасштабного вторжения некоторые пенсионеры могут не получать пенсионные выплаты. Поскольку теперь эти люди проживают на другой территории.

Читайте также Стабильно неплохо: что будет с депозитными ставками в начале сентября

Представительница ПФУ Елена Зорка рассказала, почему некоторые пенсионеры около 3 лет не получают выплаты и как вернуть себе эти средства.

Основной причиной отсутствия выплат она назвала переезд из прифронтовых и оккупированных городов. Если человек покинул свое место жительства и не получил статус ВПЛ, службы могут остановить передачу средств.

Вернут ли пенсионерам накопление

Представители Пенсионного фонда объяснили, как украинцы могут вернуть себе средства, которые были накоплены до получения справки ВПЛ. По словам Зорки, даже если вам начислили пенсионные выплаты по возрасту еще в 2020 году, вы можете получить эти средства сейчас.

Чтобы вернуть себе накопление, обратитесь с заявлением в ПФУ по месту жительства. Обязательно добавьте справку ВПЛ.

Заметьте! Начисление этих выплат – это отдельная статья бюджета Украины, которая будет заложена и в 2024 году.

Размер пенсий в Украине

Сейчас в Украине минимальный размер пенсии составляет 2093 гривны, для лиц, которые продолжают работать. Согласно статистике ПФУ украинцы получают следующие пенсии:

0,6% граждан имеют выплаты 1 227,80 гривен;

29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен;

21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен;

15% – от 4 001 до 5 000 гривен;

23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен;

10,4% – более 10 000 гривен.

Максимальный размер пенсии прямо соответствует минимальному и составляет 20 930 гривен.