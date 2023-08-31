Что будет со ставками по гривневым депозитам

По мнению банкира Дмитрия Замотаева, которое он высказал для 24 Канала, начало осени пройдет без особых перемен. Растет популярность депозитов сроком на 3 – 6 месяца в среднем под 13 – 14% годовых. Комбанки активизируют данные депозитные программы из-за ожиданий уменьшения учетной ставки НБУ.

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Дмитрия Замотаева Директор департамента розничного бизнеса

ГЛОБУС БАНКА На 14 сентября запланировано очередное заседание комитета монетарной политики НБУ, на котором по всей вероятности будет принято решение о дальнейшем снижении учетной ставки (до 21 – 20%). Именно снижение учетной ставки может ускорить процесс снижения ставок по депозитам с размещением от 6 месяцев до 1 года до 15-16% годовых (при этом их чистая прибыль сохранится на уровне 3-5%).

Он подытожил, что дальнейшая ситуация в сегменте гривневых депозитов во многом будет зависеть от экономических показателей (уровня инфляции, учетной ставки и т.п.). Это может побуждать банки к возобновлению активного развития программ с размещением 3-6 месяцев.

Изменятся ли ставки по валютным предложениям

По мнению банкира, на рынке валютных депозитов тренд на рост ставок по вкладам в долларах и евро не изменится.

Уже в конце сентября на рынке ожидается, что средние ставки по долларовым депозитам с размещением до 1 года составят 2,3-2,5%, а средние ставки по депозитам в евро могут увеличиться до 2%. И к октябрю вполне возможно, что доля валютных депозитов составит до 20% от общего количества вкладов.

– объяснил он.

В общем, ситуация будет развиваться по собственному сценарию – банки активно приобщаются к конкурентной борьбе за деньги граждан. Поэтому постепенно все больше и больше коммерческих банков будут увеличивать ставки по валютным вкладам (плюс около 1% на вклады в долларах и 0,5 – 0,7% на вклады в евро).