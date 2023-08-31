Що буде зі ставками за гривневими депозитами

На думку банкіра Дмитра Замотаєва, яку він висловив для 24 Каналу, початок осені пройде без особливих змін. Зростатиме популярність депозитів терміном на 3 – 6 місяці в середньому під 13 – 14% річних. Комбанки активізують дані депозитні програми через очікування на зменшення облікової ставки НБУ.

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Дмитра Замотаєва Директор департаменту роздрібного бізнесу

ГЛОБУС БАНКУ На 14 вересня заплановане чергове засідання комітету монетарної політики НБУ, на якому цілком ймовірно буде ухвалене рішення про подальше зниження облікової ставки (до 21 – 20%). Саме зниження облікової ставки може пришвидшити процес зниження ставок за депозитами з розміщенням від 6 місяців до 1 року до 15 – 16% річних (при цьому їх чистий прибуток збережеться на рівні 3 – 5%).

Він підсумував, що подальша ситуація в сегменті гривневих депозитів багато в чому залежатиме від економічних показників (рівня інфляції, облікової ставки тощо). Це може спонукати банки до поновлення активного розвитку програм з розміщенням 3 – 6 місяців.

Чи зміняться ставки за валютними пропозиціями

На думку банкіра на ринку валютних депозитів тренд на зростання ставок за вкладами у доларах та євро не зміниться.

Вже наприкінці вересня на ринку очікується, що середні ставки за доларовими депозитами з розміщенням до 1 року складуть 2,3 – 2,5%, а середні ставки за депозитами в євро можуть збільшитися до 2%. І до жовтня цілком можливо, що частка валютних депозитів складе до 20% від загальної кількості вкладів,

– пояснив він.

Загалом ситуація розвиватиметься за власним сценарієм – банки активно долучаються до конкурентної боротьби за гроші громадян. Саме тому поступово все більше і більше комерційних банків збільшуватимуть ставки за валютними вкладами (плюс близько 1% на вклади в доларах та 0,5 – 0,7% на вклади у євро).