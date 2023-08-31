Що буде зі ставками за гривневими депозитами
На думку банкіра Дмитра Замотаєва, яку він висловив для 24 Каналу, початок осені пройде без особливих змін. Зростатиме популярність депозитів терміном на 3 – 6 місяці в середньому під 13 – 14% річних. Комбанки активізують дані депозитні програми через очікування на зменшення облікової ставки НБУ.
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На 14 вересня заплановане чергове засідання комітету монетарної політики НБУ, на якому цілком ймовірно буде ухвалене рішення про подальше зниження облікової ставки (до 21 – 20%). Саме зниження облікової ставки може пришвидшити процес зниження ставок за депозитами з розміщенням від 6 місяців до 1 року до 15 – 16% річних (при цьому їх чистий прибуток збережеться на рівні 3 – 5%).
Він підсумував, що подальша ситуація в сегменті гривневих депозитів багато в чому залежатиме від економічних показників (рівня інфляції, облікової ставки тощо). Це може спонукати банки до поновлення активного розвитку програм з розміщенням 3 – 6 місяців.
Чи зміняться ставки за валютними пропозиціями
На думку банкіра на ринку валютних депозитів тренд на зростання ставок за вкладами у доларах та євро не зміниться.
Вже наприкінці вересня на ринку очікується, що середні ставки за доларовими депозитами з розміщенням до 1 року складуть 2,3 – 2,5%, а середні ставки за депозитами в євро можуть збільшитися до 2%. І до жовтня цілком можливо, що частка валютних депозитів складе до 20% від загальної кількості вкладів,
– пояснив він.
Загалом ситуація розвиватиметься за власним сценарієм – банки активно долучаються до конкурентної боротьби за гроші громадян. Саме тому поступово все більше і більше комерційних банків збільшуватимуть ставки за валютними вкладами (плюс близько 1% на вклади в доларах та 0,5 – 0,7% на вклади у євро).