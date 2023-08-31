Ситуація на валютному ринку з 4 вересня
Наступного тижня для НБУ дуже важливим стане збереження балансу між попитом і пропозицією, що фактично стримуватиме будь-які ажіотажні чи спекулятивні прояви на ринку. Тимчасове скорочення кількості працюючих небанківських установ, поставило під загрозу стабільність ринку, зазначив банкір Тарас Лєссовий у коментарі 24 Каналу.
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Цілком прийнятними будуть різновекторні коливання долара і євро в межах 0,3 – 0,5 гривень. Ширина спреду ситуативно також може збільшитися до рівня 0,5 – 0,7 грн. Однак наголошую: такі "брижі" є цілком очікуваними, адже ринок намагається підлаштуватися під майбутні реалії. Що стосується коридору коливань, то тут, як і тижнем раніше, він складе 37,50 – 38,5 гривень за долар та 41 – 43 гривні за євро.
НБУ ухвалив рішення про дозвіл купувати валюту на суму до 50 тисяч гривень в одному банку, а також вдвічі збільшив ліміт до 200 тисяч гривень на купівлю безготівкової валюти за офіційним курсом з подальшим її розміщенням на депозити від 3 місяців. На думку банкіра, це позитивне рішення.
Таким чином, НБУ фактично реанімував привабливість "конвертаційних" депозитів, що однозначно стримає готівковий ринок від подальших спроб "іти вгору".
– зауважує Лєсовий
Формувати стан готівкового валютного ринку у вересні будуть:
- розвиток економіки, зокрема вдалі жнива;
- експортні "вікна" чи "коридори" для продовження постачання агропродукції за кордон;
- міжнародна анонсована підтримка, що дає змогу стабілізувати бюджет та накопичити міжнародні фінансові резерви;
- позитивна динаміка на фронті.
Головним чинником змін, звісно, буде саме майбутнє послаблення валютних обмежень. Проте, тривожитись не варто. Тарас наполягає, що ситуація залишатиметься стабільною.