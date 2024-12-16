Як змінився валютний ринок на минулому тижні

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зазначила, що підвищений попит на валюту у перші дні тижня призвів до зростання курсу – максимальних позначок котирування сягнули у середу, коли окремі угоди укладалися по 41,74 гривні за долар.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Наприкінці тижня, в тому числі завдяки підвищенню облікової ставки та вербальних інтервенцій регулятора, гривня навіть дещо зміцнювалася: більшу частину п’ятниці угоди укладалися поблизу рівня 41,60 гривні за долар. Хоча ближче до завершення торгів котирування повернулися в діапазон 41,69 – 41,71 гривні за долар.

Тижневий обсяг інтервенцій НБУ сягнув позначки 1,075 мільярдів доларів. Це другий за обсягом результат цього року – більше валюти регулятор продавав на міжбанку лише наприкінці травня.

Зростання попиту на валюту з боку населення відчувалося й у готівковому сегменті – так українці відреагували на курсові коливання початку тижня і наближення вартості американської валюти до рівня 42 гривні за долар,

– наголошує банкірка.

Що зміниться на валютному ринку в середині грудня

За словами Золотько, найближчими днями тиск на гривню залишатиметься посиленим насамперед через сезонний чинник. Імпортери поспішають із проплатою за контрактами, населення реагує на зростання курсу збільшенням попиту.

Попри підвищену волатильність, загалом ситуація на валютному ринку залишатиметься контрольованою. При цьому вартість готівкової валюти протягом тижня знаходитиметься в діапазоні 41,70 – 42,20 гривні за долар,

– уточнює банкірка.

Зверніть увагу! Золотько зауважує, що регулятор дав сильний сигнал ринку, висловивши готовність стримувати надмірні курсові рухи на валютному ринку, щоб цей чинник не мав додаткового тиску на інфляцію.