Куди українці найбільше витрачають допомогу

Українцям уже виплатили майже 4,5 мільярди гривень у вигляді зимової допомоги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Володимир Зеленський Президент України Найбільший напрям витрат це комунальні послуги.

Також "тисячу Зеленського" можна витратити на:

медичні послуги;

ветеринарні послуги;

юридичні послуги;

освіту;

розваги;

спорт;

покупку товарів українського виробництва і так далі.

Скільки українців уже отримали зимову допомогу

Замміністра економіки Надія Бігун розповіла "Суспільному", що виплати уже отримали українці, які подавали заявку на отримання підтримки 1,2 та 3 грудня. Загалом, видача допомоги має відбуватися протягом 10 днів з моменту оформлення тисячі.

Надія Бігун Заступниця міністра економіки України Якщо рахувати людей, яким держава виплачує підтримку через Укрпошту, це 1,9 мільйона, плюс 7,3 мільйона заявок, які подалися через "Дію", загалом це 9,2 мільйона наших громадян, які отримують "Зимову єПідтримку”

За словами Бігун, статистика витрат зимової допомоги серед українців зараз така: