Хто отримає допомогу від ООН
У ООН прийняли рішення про надання грошової допомоги українським пенсіонерам, що найбільше постраждали від війни. Йдеться про окремо визначені регіони. Організація виплатила кошти близько 260 тисячам українських пенсіонерів.
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Розмір цієї виплати розраховується індивідуально і надається пенсіонерам, які отримують пенсію менш ніж 3 тисячі гривень.
Перша хвиля виплат відбулася у серпні. Зараз ця ініціатива спонсорується Європейським Союзом. Окремі внески надають приватні донори та уряди Норвегії і Швеції.
Допомога Україні від ЄС
У Всесвітній продовольчій системі України одним із основних партнерів є Європейський Союз. Він надає гуманітарну допомогу у вигляді грошових траншів та харчових продуктів.
У липні ЄС надали додаткові 6,4 мільйона євро для підтримки постраждалих українців. Починаючи з березня 2022 року ця допомога склала 25 мільйонів євро, лише для прифронтових територій.
Як отримати допомогу від ООН
Станом на зараз, реєстрацію заявок припинено. Запит на допомогу подали більш ніж 10 мільйонів українців.
Раніше оформити виплату можна було через сервіс "єДопомога". Поки друга хвиля реєстрації не планується.