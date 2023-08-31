Кто получит помощь от ООН
В ООН приняли решение о предоставлении денежной помощи украинским пенсионерам, наиболее пострадавшим от войны. Речь идет об отдельно взятых регионах. Организация выплатила средства около 260 тысячам украинских пенсионеров.
Читайте также Какова будет минимальная заработная плата в 2024 году
Размер этой выплаты рассчитывается индивидуально и предоставляется пенсионерам, которые получают пенсию менее 3 тысяч гривен.
Первая волна выплат произошла в августе. В настоящее время эта инициатива спонсируемая Европейским Союзом. Отдельные взносы предоставляют частные доноры и правительства Норвегии и Швеции.
Помощь Украине от ЕС
Во Всемирной продовольственной системе Украины один из основных партнеров – Европейский Союз. Он оказывает гуманитарную помощь посредством денежных траншей и пищевых продуктов.
В июле ЕС предоставили дополнительные 6,4 миллиона евро для поддержки пострадавших украинцев. Начиная с марта 2022 года, эта помощь составила 25 миллионов евро, только для прифронтовых территорий.
Как получить помощь от ООН
По состоянию на данный момент регистрация заявок прекращена. Запрос на помощь подали более 10 миллионов украинцев.
Раньше оформить выплату можно было через сервис "єДопомога". Пока вторая волна регистрации не планируется.