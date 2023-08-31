В ООН приняли решение о предоставлении денежной помощи украинским пенсионерам, наиболее пострадавшим от войны. Речь идет об отдельно взятых регионах. Организация выплатила средства около 260 тысячам украинских пенсионеров.

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Размер этой выплаты рассчитывается индивидуально и предоставляется пенсионерам, которые получают пенсию менее 3 тысяч гривен.

Сумму пособия можно легко рассчитать по формуле: 3 тысячи гривен минус размер пенсии. Это и есть размер выплаты. К примеру, у пенсионера с пенсией 2 600 гривен, помощь от ООН будет составлять 400 гривен.

Первая волна выплат произошла в августе. В настоящее время эта инициатива спонсируемая Европейским Союзом. Отдельные взносы предоставляют частные доноры и правительства Норвегии и Швеции.