Минимальная заработная плата в 2024 году
Бывшая глава Налогового комитета Нина Южанина сообщила, какими будут зарплаты в следующем году и когда правительство утвердит эти выплаты, сообщает 24 Канал. В Министерстве финансов опубликовали прогноз относительно увеличения этих сум.
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Какими вероятно будет уровень минимальной зарплаты с 2024 по 2026 год:
- с 1 января 2024 года минимальная заработная плата станет 7 100 гривен, с 1 июля 2024 года она вырастет до 8 000 гривен.
- с 1 января 2025 года зарплаты, вероятно, станут 8 370 гривен;
- с 1 января 2026 года – 8 956 гривен.
В Министерстве экономики было предложено установить среднюю заработную плату в 2024 году в сумме 7 554 гривен.
До 15 сентября 2023, когда правительство должно подать в Верховную Раду проект государственного бюджета на следующий год, осталось ждать не долго. Тогда и узнаем о заложенных в него параметрах соцстандартов.
В НБУ предоставили прогноз, согласно которому минимальная заработная плата в следующие годы составит:
- 2024 год – 7 665 гривен;
- 2025 год – 8 200 гривен.