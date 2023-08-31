Мінімальна заробітна плата у 2024 році

Колишня очільниця Податкового комітету Ніна Южаніна повідомила, якими будуть зарплати у наступному році та, коли уряд затвердить ці виплати, повідомляє 24 Канал. У Міністерстві фінансів опублікували прогноз відносно збільшення цих сум.

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Якими вірогідно буде рівень мінімальної зарплати з 2024 по 2026 рік:

  • з 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата стане 7  100 гривень, з 1 липня 2024 року вона зросте до 8 000 гривень.
  • з 1 січня 2025 року зарплати, вірогідно, стануть 8 370 гривень;
  • з 1 січня 2026 року – 8 956 гривень.

У Міністерстві економіки запропонували встановити середню заробітну плату у 2024 році в сумі 7 554 гривень.

Ніна Южаніна

Колишня очільниця Податкового комітету Верховної Ради

До 15 вересня 2023 року, коли уряд має подати до Верховної Ради проєкт державного бюджету на наступний рік, залишилося чекати не довго. Тоді й дізнаємося про закладені в нього параметри соцстандартів.

У НБУ надали прогноз, згідно з яким мінімальна заробітна плата у наступні руки становитиме:

  • 2024 рік – 7 665 гривень;
  • 2025 рік – 8 200 гривень.