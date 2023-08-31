Як збільшиться розмір пенсій у серпні

Остання індексація пенсійних виплат відбулася у березні 2023 року. Проте підвищення пенсій уряд провів і понаднормово, зокрема у липні для деяких категорій пенсіонерів.

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Загалом перерахунок виплат відбувся для 19 419 осіб. Хто отримав підвищення виплат у липні:

держслужбовці;

працівники органів місцевого самоврядування;

науковці;

громадяни, що мають статус: "Народний депутат України".

Кому дадуть збільшені виплати у серпні:

Раніше жертви нацистського режиму та ветерани отримували спеціальну надбавку до Дня Перемоги. Зараз ці виплати перенесли на серпень та присвятили Дню Незалежності України:

Точний розмір виплат поки невідомий. Однак, ці суми гарантовано не будуть менші за аналогічні у 2021 році. Якими були ці надбавки:

для осіб з інвалідністю І групи виплати складають 4 421 гривні;

II група – 3 906 гривень;

III група – 3 391 гривні;

особам, що мають особливі заслуги перед державою – 4 421 гривні;

учасникам бойових дій, які постраждали – 1 491 гривні;

учасникам Революції Гідності – 1 491 гривні;

учасники війни – 612 гривні;

членам сімей загиблих – 966 гривень.

Ця сума автоматично додається до пенсійних виплат.