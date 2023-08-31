Як збільшиться розмір пенсій у серпні

Остання індексація пенсійних виплат відбулася у березні 2023 року. Проте підвищення пенсій уряд провів і понаднормово, зокрема у липні для деяких категорій пенсіонерів.

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Загалом перерахунок виплат відбувся для 19 419 осіб. Хто отримав підвищення виплат у липні:

  • держслужбовці;
  • працівники органів місцевого самоврядування;
  • науковці;
  • громадяни, що мають статус: "Народний депутат України".

Кому дадуть збільшені виплати у серпні:

Раніше жертви нацистського режиму та ветерани отримували спеціальну надбавку до Дня Перемоги. Зараз ці виплати перенесли на серпень та присвятили Дню Незалежності України:

Точний розмір виплат поки невідомий. Однак, ці суми гарантовано не будуть менші за аналогічні у 2021 році. Якими були ці надбавки:

  • для осіб з інвалідністю І групи виплати складають 4 421 гривні;
  • II група – 3 906 гривень;
  • III група – 3 391 гривні;
  • особам, що мають особливі заслуги перед державою – 4 421 гривні;
  • учасникам бойових дій, які постраждали – 1 491 гривні;
  • учасникам Революції Гідності – 1 491 гривні;
  • учасники війни – 612 гривні;
  • членам сімей загиблих – 966 гривень.