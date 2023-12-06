Время пребывания в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста также засчитывается в льготный стаж. Это дает право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях.
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Как подтвердить приобретенный страховой стаж
Подтверждение приобретенного страхового стажа, дающего право на льготное пенсионное обеспечение, осуществляется из записей трудовых книжек и уточняющих справок, выданных предприятиями, учреждениями, организациями или их правопреемниками.
Условия предоставления отпуска
- Отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет предоставляется полностью или частично в пределах установленного периода, в том числе его можно прерывать.
- Лицо, ухаживающее за ребенком, во время пребывания в отпуске может по желанию работать на условиях неполного рабочего времени или дома (при таких условиях отпуск не прерывается).
- Работодатель может предоставить частично оплачиваемый отпуск или отпуск без сохранения заработной платы большей продолжительности.
Как уйти в отпуск
Отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста предоставляется, в частности, по заявлению женщины полностью или частично в пределах установленного периода и оформляется соответствующим приказом или распоряжением.
Обратитесь по месту основной работы и по совместительству. Необходимые документы:
свидетельство о рождении ребенка;
справка с места работы (службы, учебы) матери ребенка о том, что она приступила к работе до окончания этого отпуска (если отпуск желает получить другое лицо);
справка из органа социальной защиты населения по месту жительства матери о прекращении ей выплаты пособия по уходу за ребенком (если отпуск желает получить другое лицо);
документы в подтверждение статуса лица, усыновившего или взявшего под опеку; ребенка, приемных родителей или родителей воспитателей для соответствующих лиц.