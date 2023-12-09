Документы о стаже, в том числе трудовая книжка для назначения пенсии – подается только в оригинале, в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Если же оригиналов документов нет – стоит обратиться в суд для доказательства периодов стажа трудовой деятельности.

Как восстановить трудовую книжку, потерянную во время военного положения

Следует заметить, что остается в силе Инструкция о порядке ведения трудовых книжек работников.

Учитывая тот факт, что эта Инструкция не содержит отдельных положений по восстановлению трудовых книжек, утраченных в зоне боевых действий во время военного положения, и если собрать документы, необходимые для восстановления трудовой книжки (выдачи дубликата), из-за боевых действий невозможно, то при трудоустройстве таких лиц на новое место работы рекомендуем руководствоваться положениями пунктом 5.6 Инструкции,

– ответили в Гоструде.

Согласно этому пункту, дубликат трудовой книжки может быть издан по новому месту работы в связи с отсутствием доступа к трудовой книжке работника в результате чрезвычайной ситуации или проведения антитеррористической операции на территории, где работал работник.

Как получить дубликат трудовой книги

Дубликат выдается на основании заявления работника и полученной в письменном виде информации из штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации о возникновении чрезвычайной ситуации или Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

Обратите внимание! ПФУ рекомендует в целях обеспечения безопасности и удобства – загружать скан-копии этих документов на веб-портал Пенсионного фонда Украины. Эта мера будет способствовать эффективной архивации и сохранению важной информации, а также обеспечит доступ к ней в любой момент времени.