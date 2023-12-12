Как изменятся выплаты в Польше

До конца 2023 года украинские беженцы на каждого несовершеннолетнего ребенка будут получать по 500 злотых ежемесячно. Однако уже с 1 января эти выплаты возрастут до 800 злотых.

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В гривневом эквиваленте это:

500 злотых – 4575 гривен;

800 злотых – 7320 гривен.

Лицам, уже получающим эти выплаты, ничего делать не нужно – выплаты перечислят автоматически. Все другие виды финансовой помощи в Польше останутся без изменений.

Как оформить помощь на ребенка

Уже с 1 февраля начнется сбор заявок на назначение пособия по уходу за ребенком на период с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года. Украинцы, которые впервые примут участие в программе "800+", должны обратиться в управление социального страхования (ZUS) и иметь при себе следующие документы:

идентификационный номер PESEL (заявителя и ребенка);

адрес электронной почты;

номер телефона польского оператора;

номер банковского счета в Польше

Обратите внимание! Чтобы получать пособие на ребенка, нужно находиться в Польше легально.

Также у ZUS могут попросить дополнительные документы, в частности, если обращающийся прибыл в Польшу до 24 февраля 2022 года, а ребенок приехал уже после этой даты. В таком случае могут попросить решение суда о назначении заявителя временным опекуном ребенка или документ, подтверждающий легальность пребывания и доступ к рынку труда в стране.

В настоящее время заявку на помощь можно подать только онлайн, через:

мобильное приложение mZUS;

портал электронных услуг ЗУС (PUE ZUS);

портал Emp@tia;

электронный банкинг, сотрудничающий с ZUS.

Средства будут поступать на польский счет, указанный в заявлении. Также выплаты будут прекращать, как только украинец покинет страну, так что по возвращению их придется возобновлять.