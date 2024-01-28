Російські ЗМІ пишуть, що Росія допомагає Білорусі створювати в Антарктиді свою першу станцію Гора Вечірня. При цьому Москва планує оновити ще 10 антарктичних станцій – по п'ять сезонних та цілорічних.
Дивіться також У Путіна не така й велика підтримка: що діється з населенням Росії
Екскурсія в Антарктиду
Владімір Путін та Олександр Лукашенко 28 січня по відеозв'язку спостерігали, як в Антарктиді російські полярники станції "Восток" вводили в експлуатацію новий зимувальний комплекс. Вочевидь надихнувшись видовищем, білоруський диктатор запропонував Путіну поїхати на південний материк.
Може, коли-небудь махнемо? Цікаво,
– сказав той.
На що російський президент відреагував позитивною відповіддю – він сказав: "Так, добре"
Лукашенко та Путін
- Днями Олександр Лукашенко знову полетів до Владіміра Путіна. Повідомляється, що диктатори хотіли обговорити "міжнародну тематику" та плани на найближчі три роки. Цілком ймовірно, що вони будуть роздмухувати тему, щодо можливого нападу на країни Балтії чи Польщу.
- Путін може використовувати Лукашенка, як "дезорганізований фактор" у питаннях, зокрема, Сувальського коридору. Росія передала Білорусі ядерну зброю і це теж частина політичної гри.
- Нещодавно у Білорусі внесли зміни до воєнної доктрини – тепер напад на союзників розцінюватиметься як напад на саму країну. Це потрібно для доступу Росії до Сувальського коридору у разі агресії у бік Європи. У цьому випадку Білорусь повинна або пропустити війська, або сама вступити у війну.