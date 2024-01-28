Российские СМИ пишут, что Россия помогает Беларуси создавать в Антарктиде свою первую станцию Гора Вечерняя. При этом Москва планирует обновить еще 10 антарктических станций.– по пять сезонных и круглогодичных.
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Экскурсия в Антарктиду
Владимир Путин и Александр Лукашенко 28 января по видеосвязи наблюдали, как в Антарктиде, российские полярники станции "Восток" вводили в эксплуатацию новый зимовальный комплекс. Очевидно, вдохновившись зрелищем, белорусский диктатор предложил Путину уехать на южный материк.
Может, когда-нибудь махнем? Интересно,
– сказал тот.
На что российский президент отреагировал положительным ответом – он сказал: "Да, хорошо"
Лукашенко и Путин
- На днях Александр Лукашенко снова полетел к Владимиру Путину. Сообщается, что диктаторы хотели обсудить "международную тематику" и планы на ближайшие три года. Вполне вероятно, что они будут раздувать тему, возможного нападения на страны Балтии или Польшу.
- Путин может использовать Лукашенко, как "дезорганизованный фактор" в вопросах, в частности, Сувальский коридор. Россия передала Беларуси ядерное оружие, и это тоже часть политической игры.
- Недавно в Белоруссии внесли изменения военной доктрины– теперь нападение на союзников будет расцениваться как нападение на саму страну. Это необходимо для доступа России к Сувальскому коридору в случае агрессии в сторону Европы. В этом случае Беларусь должна или пропустить войска, или сама вступить в войну.