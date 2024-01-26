Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что значительная часть россиян живет плохо. И это состояние только ухудшается.

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Телевизор пропагандирует ненависть против Украины

Как отметил Яковенко, параллельно пропагандисты продолжают вбрасывать населению мысли, которые они должны воспринимать. Одна из них – ненависть к Украине. Ее постоянно разжигают и пытаются навязать россиянам.

При этом где-то с весны прошлого года рейтинги пропагандистских передач начали падать. Но ядро еще есть. Я исследовал, как пропаганда влияет на людей. И это похоже на наркотик. Человек садится каждый вечер смотреть Соловьева. И со временем ему нужно все больше, треша, ненависти и т.д,

– сказал Яковенко.

В целом местное население не слишком поддерживает Путина. Около 20% действительно выступают за него. Еще 20% – против Путина и войны. Остальным – просто "наплевать" на все. Они ничего не хотят.

Основная масса – 60% – это люди, которым "наплевать" на все. Им хоть каждый день показывай бомбардировки, военные преступления. Им на это будет "наплевать". Вот такое отсутствие эмпатии. Такую проблему имеют многие россияни. Где-то две трети населения России страдают этим,

– подчеркнул Яковенко.

Ситуация в России: кратко