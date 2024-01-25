25 января Московский районный суд вынес приговор для Игоря Стрелкова – Гиркина. Об этом сообщили российские СМИ.

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Процесс над так называемым бывшим "министром обороны" так называемой "ДНР" происходил в закрытом режиме. В августе 2023 года следствие засекретило уголовное дело Стрелкова.

Напомним, что военный преступник был задержан 21 июля 2023 года в Москве. Против него возбудили дело по статье "призыв к экстремистским действиям" на просторах интернета. В частности, предпосылкой для возбуждения уголовного дела стали два поста в телеграме, которые боевик опубликовал весной прошлого года.

В них Стрелков рассуждал о проблематике Крыма и невыплате денежного довольствия российским мобилизованным. Эксперты Института криминалистики фсб обнаружили в этих публикациях призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Обвинение требовало для него четыре года и одиннадцать месяцев колонии.

Справка: Стрелков – бывший сотрудник российских спецслужб, получивший известность в качестве командира отряда россиян, захвативших в апреле 2014 года город Славянск в Донецкой области Украины. В ноябре 2022 года суд в Гааге признал Стрелкова и еще трех человек виновными в сбитии малайзийского "Боинга" MH17 над Донбассом в 2014 году и убийстве 298 пассажиров. Как установило международное расследование, самолет сбили сепаратисты из принадлежащей российской армии ЗРК "Бук". Стрелков и другие участники этой операции в ходе нее контактировали с кураторами в армии и российских спецслужбах. Гиркина приговорили к пожизненному заключению, однако страна-агрессор отказалась выдавать его Нидерландам.

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