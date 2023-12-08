Гиркин заявил о страхе, что может повторить судьбу экслидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Заявления Гиркина

Преступник считает, что спусковым крючком для его ареста стала внешняя и внутренняя нестабильность России, то, что власть ощущает свое шаткое положение.

Мой арест произошел месяц после мятежа Пригожина. Больше всего я боюсь, что вместо обычного уголовного наказания меня "амнистируют" так, как и Повара (Пригожина – 24 Канал),

– отметил террорист Гиркин.

Мужчина также отметил, что после вынесения приговора для него не останется места на Земле, где он признавался законопослушным гражданином.

На Западе я уже признан террористом после приговора Гаагского трибунала. А на родине меня, видимо, ждет сомнительная слава экстремиста,

– выразился Гиркин

Справка! Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин разбился на самолете 23 августа 2023 года. Самолет, принадлежавший Пригожину, упал в Тверской области. Смерть преступника подтвердили по российскому телевидению.

Что известно о преступнике Гиркине: основные новости