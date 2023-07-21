Хотя Гиркин воевал на Донбассе с 2014 года, террорист практически не участвовал в войне России против Украины после 24 февраля 2022 года. 24 Канал рассказывает, чем известен террорист Гиркин-Стрелков.

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Гиркина арестовали в России: в чем обвинили террориста

21 июля российские СМИ сообщили о задержании Гиркина по статье об "экстремизме". Информацию подтвердила супруга Гиркина, которая заявила, что ее мужа вывели из дома "под руки" и увезли в неизвестном направлении.

Гиркина задержали около 10 утра, после чего его отправили на допрос.

Также в квартире террориста в Москве провели обыски. Задержание Гиркина якобы производилось по заявлению бывшего вагнеровца.

По данным росСМИ, на террориста написали 12 заявлений с обвинениями в экстремизме и дискредитации российской армии. Суд арестовал Гиркина-Стрелкова на два месяца: он будет в СИЗО до 18 сентября.

Гиркину-Стрелкову предъявлены обвинения по статье о "Публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности". Максимальное наказание – 5 лет тюрьмы.

Бывший депутат и хирург ЧВК "Вагнера" Дмитрий Петровский считает, что Гиркина задержали после его заявления.

"Стрелков собирает большие донаты, якобы на помощь нашим ребятам, а за потраченные средства не отчитывается. Последней каплей стали слова Стрелкова о нашем президенте Владимире Путине. Считаю, что оскорбление первого лица государства – это преступление", – заявил Петровский.

В ГУР рассказали, о чем свидетельствует задержание Гиркина

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отреагировал на задержание Гиркина. По его словам, террорист договорился.

Пушкин дописался, Гагарин долетался, а Гиркин договорился. Это хорошие новости. Там банка с пауками продолжает активно двигаться. Мы можем желать успехов всем участникам процесса,

– заявил Юсов.

Он обратил внимание на то, что до недавнего времени подобные процессы внутри Кремля происходили в более скрытой форме. Однако после попытки мятежа Пригожина они "всё больше стали выходить наружу".

Кроме того, Юсов указал на "особенность путинского режима". В частности, в России решили задержать Гиркина, хотя на Москву шел и сбивал самолеты Пригожин. Как известно, Путин после мятежа Пригожина встретился с предводителем вагнеровцев, хотя ранее отдал приказ об уничтожении.

Юсов заявил, что Гиркин не был самостоятельным игроком. Это, по его словам, указывает на то, что противостояние башен Кремля переходит в активную фазу.

"Вопрос не в самом Гиркине. Он и до этого не действовал как самостоятельная фигура. Значит, жители башен Кремля переходят в активную фазу внутреннего противостояния. И здесь точно можно сказать, что дальше будет", – резюмировал представитель ГУР.

Гиркин потерял статус неприкосновенного

Корреспондент ВВС Илья Барабанов прокомментировал задержание Гиркина. Он обратил внимание на то, что террорист был задержан через несколько дней после новостей о том, что протоколы по административной статье о "дискредитации" армии составили на ранее судимого полковника ГРУ Владимира Квачкова.

Гиркин и Квачков создавали "Клуб рассерженных патриотов" и регулярно после начала российского вторжения в Украину вели стримы, во время которых жестко критиковали деятельность политического и военного руководства России.

Как пишет Барабанов, долгие годы Стрелков считался неприкосновенным из-за того, что он бывший офицер ФСБ, и за его деятельность на Востоке Украины в 2014 году.

Обратите внимание. Гиркина считают одним из тех, кто был инициатором начала войны на Донбассе. Именно он играл ключевую роль в захвате Россией Крыма, а затем разжигании боевых действий на Донбассе. Сам террорист признавался, что без его отряда кровопролитная война в Украине не началась бы. Также Гиркин утверждал, что сценарий "референдума" в Крыму был подготовлен.



В 2014 году Гиркин-Стрелков с группой боевиков захватил государственные постройки в Славянске. После чего в районе Славянска была расстреляна группа подразделения СБУ "Альфа". После полного окружения силами АТО Славянска в ночь на 5 июля 2014 года Стрелков с боевиками скрылся в Донецке. В конце концов он "демобилизовался", за что его неоднократно критиковали.

Также Барабанов предполагает, что Гиркина в России защищал статус главного обвиняемого по делу о крушении малайзийского Boeing MH-17.

Что известно о приговоре Гиркину В 2022 году в Нидерландах суд по делу сбития самолета рейса MH17 присудил пожизненное заключение Игорю Гиркину, генералу, а на время сбития самолета полковнику ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, главе "ГРУ ДНР" Сергею Дубинскому и гражданину Украины Леониду Харченко.

Корреспондент BBC предполагает, что приказ не трогать Гиркина поступил с самого верха российских властей. Поэтому 9 лет российские силовики закрывали глаза на критику, которую Стрелков позволял себе, в частности, в адрес Путина.

Диктатор простил террориста, когда тот "приказал" президенту России Владимиру Путину "заткнуться и молчать". Также Гиркин назвал Путина тряпкой.

Гиркин оставался неприкосновенным 17 месяцев полномасштабного вторжения России, хотя позволял себе более жесткие высказывания о ходе так называемой "спецоперации", чем те, за которые политик Илья Яшин получил восемь с половиной лет заключения, а московский депутат Алексей Горинов – 7 лет.

"Если раньше российские власти сажали тех, кто выступал против войны, то теперь, похоже, начали приходить и к тем, кто поддерживает войну, но считает, что российское командование ведет ее очень плохо.

Очевидно, система, которая раньше работала, сломалась после неудачного военного переворота ЧВК "Вагнер", и теперь российские власти решили действовать по-новому", – пишет Барабанов.

Обратите внимание. Гиркин не раз критиковал и Пригожина. В частности, террорист высмеивал вожака вагнеровцев во время боев за Бахмут. Он назвал Пригожина "Весельчаком У" и мастером "мясных штурмов", который "умел продвинуться ценой огромных неоправданных потерь примерно на 15 – 20 километров за полгода".

Гиркин так и не доехал на фронт

В октябре 2022 года появилась информация, что Гиркин якобы уехал на войну в Украине. Интересно, что террорист якобы пытался попасть на фронт, но ему не разрешили это сделать.

Гиркин-Стрелков якобы пытался попасть на Херсонский фронт. Для этого он даже побрился и использовал паспорт, на имя Сергей Рунов. Российский террорист был задержан на пункте пропуска в оккупированном Крыму.

В декабре 2022 года Гиркин сообщил, что он вернулся из Украины в Москву. Он жаловался, что ему не разрешили воевать против Украины.

Боевик рассказал, что прибыл в так называемую "ДНР", вступил в ряды добровольцев и получил временное удостоверение от "военкомата".

По словам террориста, он трижды пытался попасть на фронт. Гиркин жаловался на некомпетентное командование его полка и давление "сверху".

Гиркин заявлял, что на протяжении октября – ноября незаконно состоял в составе N-ского батальона N-ского полка.

В Украине объявили охоту на Гиркина

После того, как супруга Гиркина заявила, что ее муж отправился на войну, в Украине объявили охоту на террориста.

Активист Сергей Стерненко объявил вознаграждение в размере 10 тысяч долларов тому, кто возьмет Гиркина в плен. Также вознаграждение за Гиркина обещали Валерий Маркус, Тарас Тополя, Сергей Гайдай и другие.

Кстати. В Украине Гиркин обвиняется в нарушении законов и обычаев войны, в том числе – за похищение людей, приказы их пытать и убивать.

В конце концов, в игру вступило ГУР МО, которое предложило за передачу Гиркина в плен 100 тысяч долларов.

В октябре 2022 года глава ГУР МО Кирилл Буданов подтвердил, что Гиркин прибывал на временную оккупированную территорию. По его словам, разведка даже знала одно из местонахождений террориста.

Буданов заявил, что ГУР МО оставляли реальные предложения по передаче Гиркина.

Кроме того, руководитель украинской разведки объяснил важность Гиркина. По словам Буданов, Гиркин является важным носителем информации, прежде всего – для международного уголовного судопроизводства. Как сказал Буданов, Гиркин – клиент Гааги.