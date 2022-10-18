Об этом рассказал глава ГУР МО Кирилл Буданов, заявивший, что Гиркин уже прибыл на временно оккупированную территорию Украины. Он рассказал, что известно одно из местонахождений террориста.

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Гиркин – "клиент" Гааги

ГУР МО оставило номер, на который можно передать информацию о Гиркине. Буданов рассказал, что на этот номер появилось несколько человек с интересными предложениями.

Он уже прибыл на территорию оккупированной Украины, остальное давайте подождем. Шансы есть. Кстати, интересный факт: кроме всего шлака, который присылают на тот номер телефона, появились несколько человек с абсолютно реальными предложениями, и это было достаточно для меня интересно. Давайте посмотрим,

– сказал глава ГУР МО.

Кроме того, Буданов отметил, что 100 тысяч долларов, которые ГУР МО предлагает за Гиркина, не столь высока сумма.

"Он является важным носителем информации, и прежде всего – для международного уголовного судопроизводства. В принципе, как говорится, он клиент Гааги. Он даже "не наш" будет", – рассказал он.

Буданов добавил, что ГУР найдет нужную сумму, чтобы "помочь нашим коллегам из Гааги".

Россия отправила Гиркина на войну в Украину

15 октября появилась информация, что Гиркин, вероятно, отправился воевать в Украину. В Украине за пленение Гиркина, причастного к сбитию пассажирского Boeing 777 в 2014 году, предлагают немалое вознаграждение.

В частности, первым вознаграждением за Гиркина в размере 10 тысяч долларов предложил активист Сергей Стерненко. Тарас Тополь и Валерий Маркус также пообещали по 10 тысяч за Гиркина.

Такую же сумму предложили бывший теннисист Сергей Стаховский и глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

К сведению. Информацию о Гиркине можно передавать по номеру +380 93 117 5809. Сделать это можно в том числе через мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram, Signal.

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