Про це розповів глава ГУР МО Кирило Буданов, який заявив, що Гіркін вже прибув на тимчасово окуповану територію України. Він розповів, що відомо одне з місцезнаходжень терориста.

До теми В ділі ще й Тополя, Маркус і Гайдай: за Гіркіна у полоні пропонують вже 50 тисяч доларів

Гіркін – "клієнт" Гааги

ГУР МО залишило номер, на який можна передати інформацію про Гіркіна. Буданов розповів, що на той номер з'явилися декілька людей з цікавими пропозиціями.

Він вже прибув на територію окупованої України, всього іншого давайте зачекаємо. Шанси є. До речі, цікавий факт: крім того всього шлаку, який надсилають на той номер телефону, з'явилися кілька людей з абсолютно реальними пропозиціями, і це було досить для мене цікаво. Давайте подивимося,

– сказав глава ГУР МО.

Крім того, Буданов зазначив, що 100 тисяч доларів, які ГУР МО пропонує за Гіркіна, не така висока сума.

"Він є важливим носієм інформації, і перш за все – для міжнародного кримінального судочинства. В принципі, як то кажуть, він клієнт Гааги. Він навіть "не наш" буде", – розповів він.

Буданов додав, що ГУР знайде потрібну суму, щоб "допомогти нашим колегам із Гааги".

Росія відправила Гіркіна на війну в Україну

15 жовтня з'явилася інформація, що Гіркін, ймовірно, відправився воювати в Україну. В Україні за взяття в полон Гіркіна, який причетний до збиття пасажирського Boeing 777 у 2014 році, пропонують чималу винагороду.

Зокрема, першим винагороду за Гіркіна в розмірі 10 тисяч доларів запропонував активіст Сергій Стерненко. Тарас Тополя та Валерій Маркус також пообіцяли по 10 тисяч за Гіркіна.

Таку ж суму запропонували колишній тенісист Сергій Стаховський і глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

До уваги. Інформацію про Гіркіна можна передавати за номером +380 93 117 5809. Зробити це можна зокрема й через месенджери Viber, WhatsApp, Telegram, Signal.

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