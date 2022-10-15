Український активіст Сергій Стерненко зауважив, що це – хороша новина. Бо варіантів є тільки два: або Гіркін поповнить лави "двохсотих", або опиниться у полоні. Ба більше, Стерненко пообіцяв 10 тисяч доларів з власних заощаджень тому, хто візьме Гіркіна в полон.

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Тарас Тополя та Валерій Маркус також пообіцяли по 10 тисяч доларів з власних заощаджень. Загалом наразі за Гіркіна у полоні пропонують вже 30 тисяч доларів.

Стерненко зауважив, що полювання тільки починається.

Валерій Маркус додає ще 10 000 доларів за взяття Гіркіна у полон. Сума 30 000. Потрібен живим, можна трохи побитий. Загалом пише ще багато людей у коментарі та реплаях, тому насправді ті, хто візьмуть цього воєнного злочинця, отримають ще більше коштів,

– заявив Стерненко.

Тополя додав, що Гіркін має дати свідчення ще по Boeing 777.

Зауважте! Гіркін – ексватажок терористичного військового угрупування "Народне ополчення Донбасу". Нідерланди ще у 2019 році оголосили терориста у міжнародний розшук як особу, причетну до збиття пасажирського Boeing 777

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