Гіркін заявив про страх, що може повторити долю екслідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який загинув в авіакатастрофі. Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Заяви Гіркіна
Злочинець вважає, що спусковим гачком для його арешту стала зовнішня і внутрішня нестабільність Росії, те, що влада відчуває своє хитке становище.
Мій арешт стався місяць після заколоту Пригожина. Найбільше я боюся, що замість звичайного кримінального покарання мене "амністують" так, як і Кухаря (Пригожина – 24 Канал),
– зазначив терорист Гіркін.
Чоловік також зауважив, що після винесення вироку для нього не залишиться місця на Землі, де б він визнавався законослухняним громадянином.
На Заході я вже визнаний терористом після вироку Гаазького трибуналу. А на батьківщині на мене, мабуть, чекає сумнівна слава екстреміста,
– висловився Гіркін
Що відомо про злочинця Гіркіна: основні новини
- 21 липня російські ЗМІ повідомили про затримання Гіркіна за статтею про "екстремізм". Затримання Гіркіна нібито проводилося за заявою колишнього вагнерівця.
- За даними росЗМІ, на терориста написали 12 заяв зі звинуваченнями в екстремізмі та дискредитації російської армії.
- У 2022 році у Нідерландах суд у справі збиття літака рейсу MH17 присудив довічне ув'язнення Ігорю Гіркіну. Політолог Ігор Чаленко зазявив, що Стрєлков – це інструмент ФСБ Росії, який виконує всі їхні накази.
- Проте дії терориста Гіркіна не перестають дивувати. Ігор Стрєлков-Гіркін вирішив балотуватися у президенти Росії навесні 2024 року. Відомо, що Гіркін заявив про своє "самовисування" кандидатом у президенти Росії у листі із СІЗО. Він переконаний, що "кращий" за Путіна.