Гіркін заявив про страх, що може повторити долю екслідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який загинув в авіакатастрофі. Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Заяви Гіркіна

Злочинець вважає, що спусковим гачком для його арешту стала зовнішня і внутрішня нестабільність Росії, те, що влада відчуває своє хитке становище.

Мій арешт стався місяць після заколоту Пригожина. Найбільше я боюся, що замість звичайного кримінального покарання мене "амністують" так, як і Кухаря (Пригожина – 24 Канал),

– зазначив терорист Гіркін.

Чоловік також зауважив, що після винесення вироку для нього не залишиться місця на Землі, де б він визнавався законослухняним громадянином.

На Заході я вже визнаний терористом після вироку Гаазького трибуналу. А на батьківщині на мене, мабуть, чекає сумнівна слава екстреміста,

– висловився Гіркін

Довідка! Ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин розбився на літаку 23 серпня 2023 року. Літак, що належав Пригожину впав у Тверській області. Смерть злочинця підтвердили на російському телебаченні.

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