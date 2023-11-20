Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що терорист грає в гру, яка найближчим часом стане зрозуміла. Зазначимо, що про своє бажання Гіркін повідомив у листі, який написав у СІЗО.
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Заяву Гіркіна про висування міг узгодити, зокрема, із верхівкою Росії перший заступник керівника адміністрації президента Сєргєй Кірієнко, який будує "політичний ландшафт" у країні-агресорці. Мовляв, якби він цього не зробив, то тоді терорист не зміг би заявити про своє балотування.
"Він давно міг би бути трохи неживий як Пригожин, якби це не було б інтересах", – сказав Тизенгаузен.
Аби взяти у Росії під "контроль" близько 20% правоналаштованих росіян, які підтримують Путіна, однак вважають, що він "м'яко" з Україною, треба певний "лідер". Усе, аби ця радикально налаштована маса пішла за ним. Адже може з'явитися "непідконтрольний лідер" – черговий Пригожин. Тому "розхитують" Ігоря Стрєлкова-Гіркіна та ексголову роскосмосу Дмітрія Рогозіна.
Два схожих, які критикують дії військового керівництва. Гіркін більшою мірою. Рогозін – менше. І говорять, що "по Україні треба вдарити, не треба церемонитися",
– зазначив політтехнолог.
Так Рогозін пропонував вдарити по Україні космічною ракетою. Це було після того, як його поранили у тимчасово окупованому Донецьку.
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Терорист хоче в президенти
- Про бажання Стрєлкова балотуватися у президенти Росії зачитав із його листа представник "Російського руху за Стрєлкова". Гіркін заявив, що це "шанс об'єднатися перед зовнішньою та внутрішньою загрозою".
- Про такі наміри терорист повідомляв ще наприкінці літа. Тоді він повідомив у своєму телеграм-каналі, що подаватиметься на пост президента Росії. Ігор Стрєлков переконаний, що він "кращий" за Путіна.
- Нині Гіркін перебуває у СІЗО. Його звинувачують в "екстремізмі". Винним він себе не вважає.