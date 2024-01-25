25 січня Московський районний суд виніс вирок для Ігоря Стрєлкова – Гіркіна. Про це повідомили російські ЗМІ.
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За що Гіркін отримав термін у Росії
Процес над так званим колишнім "міністром оборони" так званої "днр" відбувався у закритому режимі. У серпні 2023 року слідство засекретило кримінальну справу Стрєлкова.
Нагадаємо, що військового злочинця затримали 21 липня 2023 року у Москві. Проти нього порушили справу за статтею "заклик до екстремістських дій" на просторах інтернету. Зокрема, передумою для відкриття кримінальної справи стали два пости у телеграмі, які бойовик опублікував весною минулого року.
У них Стрєлков міркував про проблематику Криму та невиплати грошового забезпечення російським мобілізованим. Експерти Інституту криміналістики фсб знайшли у цих публікаціях заклики до здійснення екстремістської діяльності. Звинувачення вимагало для нього чотири роки та 11 місяців колонії.
Ігор Гіркін планує балотуватися у президенти: що відомо
- Від початку повномасштабної війни Гіркін виступав з критикою дій російського керівництва та військових під час так званої "сво". Він неодноразово жорстко висловлювався на його адресу. Зокрема, називав "ганчіркою".
- Перебуваючи у СІЗО, терорист заявив, що балотуватиметься у президенти навесні 2024 року.
- Також очільник сепаратистів казав, що боїться повторити долю глав ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина, мовляв, замість засудити до реального терміну, його можуть так само "амністувати".