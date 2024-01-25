25 січня Московський районний суд виніс вирок для Ігоря Стрєлкова – Гіркіна. Про це повідомили російські ЗМІ.

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Процес над так званим колишнім "міністром оборони" так званої "днр" відбувався у закритому режимі. У серпні 2023 року слідство засекретило кримінальну справу Стрєлкова.

Нагадаємо, що військового злочинця затримали 21 липня 2023 року у Москві. Проти нього порушили справу за статтею "заклик до екстремістських дій" на просторах інтернету. Зокрема, передумою для відкриття кримінальної справи стали два пости у телеграмі, які бойовик опублікував весною минулого року.

У них Стрєлков міркував про проблематику Криму та невиплати грошового забезпечення російським мобілізованим. Експерти Інституту криміналістики фсб знайшли у цих публікаціях заклики до здійснення екстремістської діяльності. Звинувачення вимагало для нього чотири роки та 11 місяців колонії.

Довідка: Стрєлков – колишній співробітник російських спецслужб, який здобув популярність як командир загону росіян, які захопили у квітні 2014 року місто Слов'янськ у Донецькій області України. У листопаді 2022 року суд у Гаазі визнав Стрєлкова та ще трьох осіб винними у збитті малайзійського "Боїнга" MH17 над Донбасом у 2014 році та вбивстві 298 пасажирів. Як встановило міжнародне розслідування літак збили сепаратисти із ЗРК "Бук", яка належала російській армії. Стрєлков та інші учасники цієї операції під час неї контактували з кураторами в армії та російських спецслужбах. Гіркіна засудили до довічного ув'язнення, проте країна – агресорка відмовилася видавати його Нідерландам.

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