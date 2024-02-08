Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що зараз не фіксується якогось угруповання, яке б у Білорусі перекидали до нашого кордону. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.
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У ДПСУ зробили важливе уточнення
Як пояснив Демченко, мова у цих повідомленнях про перекидання техніки до українського кордону не йде.
Це повідомлення не стосувалося того, що техніка перекидається до кордону з Україною. Виключно у напрямку Бреста, в одну з точок, де могли відбуватися якісь навчання,
– зауважив він.
Спікер наголосив, що ДПСУ не фіксує переміщення техніки до нашого кордону чи пересування значних груп особового складу. За його словами, на території Білорусі постійно відбуваються навчання й тренування, зокрема із залученням колишніх вагнерівців. У цій країні ще залишається невелика кількість російських найманців.
Росія на території Білорусі не має зараз достатньо сил (для наступу – 24 Канал). Хоч і залишається незначна кількість російських військових на території Білорусі, але це більше такий обслуговуючий персонал,
– сказав Демченко.
Ті підрозділи, які раніше проходили навчання та підготовку у Білорусі, Росія вивела у рамках ротації та не завела туди нових підрозділів. За його спікера, на цей час не варто очікувати нагнітання ситуації. Водночас Демченко закликав українців бути готовими до розвитку будь-яких подій, адже Білорусь продовжує підтримувати Росію у війні проти України. Він додав, що Україна продовжує укріплювати свій кордон та прикордоння.
Що кажуть експерти про ризики
- Політтехнолог Михайло Шейтельман нещодавно у розмові з 24 Каналом назвав ймовірність залучення регулярної білоруської армії до війни Росії проти України близькою до нуля. За його словами, всі аргументи, що наводили ще 2 роки тому на підтримку цієї позиції, досі актуальні.
- Раніше військовий експерт Юрій Федоров вказав на недостатню кількість особового складу в армії Білорусі для наступу. На його думку, самопроголошений президент Олександр Лукашенко навряд зніме всі свої боєздатні війська з польського або литовського кордону та відправить їх воювати в Україну.