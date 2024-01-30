Якщо уявити, що Алєксандр Лукашенко й Владімір Путін домовилися про вступ Білорусі у війну проти України, то скільки солдатів під зброю теоретично може поставити білоруська армія. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт Юрій Федоров.

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Бойовий потенціал білоруської армії

Як зазначив військовий експерт, нині в армії Білорусі є чотири мотострілецькі бригади, які готові до бойових дій. Варто зазначити, що в одній бригаді переважно 4 – 5 тисяч людей. Відповідно чотири бригади – 16 – 20 тисяч.

Навряд чи Лукашенко зніме всі свої боєздатні війська з польського або литовського кордону й відправить їх воювати в Україну,

– мовив Федоров.

До того ж експерти давно казали про те, що немає ніяких гарантій того, що білоруські солдати будуть боротися зі Збройними Силами України.

"Навіщо їм це робити? Не виключено, що білоруси не повернуть багнети проти самопроголошеного президента Алєксандра Лукашенка", – додав військовий експерт.

Зверніть увагу! За даними Вікіпедії, чисельність сухопутних військ Білорусі оцінюється у 29 600 військовослужбовців.

Білоруські військові навчаються у Росії

Білоруський диктатор Лукашенко дозволив Путіну використовувати військову інфраструктуру й повітряний простір для вторгнення Росії й обстрілів українських міст. Однак армія Білорусі не бере участь у повномасштабному російському вторгненні в Україну.

Раніше російські військові регулярно приїздили у Білорусь на військові навчання, але нещодавно білоруське міноборони опублікувало відео, де частина білоруських військових готується до відправлення в Росію на навчання. Мовляв, білоруси поїхали переймати досвід так званої "сво".

На думку ексспівробітника СБУ Івана Ступака, навряд чи білорусів залучатимуть до війни в Україні, але такий варіант не можна відкидати. За його словами, армія Лукашенка фактично не має жодного бойового досвіду, тому білоруський диктатор зараз у програшній ситуації.

Загроза для України з боку Білорусі