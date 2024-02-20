Во вторник, 20 февраля, так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко организовал совещание с силовиками. Как сообщают российские пропагандистские медиа, там он начал говорить о вероятности начала третьей мировой войны, передает 24 Канал.
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Лукашенко беспокоят военные НАТО
На том же заседании глава Беларуси заявил, что у границ России и Беларуси размещены около 32 тысяч военных НАТО, а также "более тысячи единиц бронетехники, 235 самолетов и вертолетов.
Вероятно, Лукашенко считает, что всю эту технику подготовили для наступления или "нападения" на Беларусь. Сам он говорит, что считает опасения о возможности третьей мировой войны "небезосновательными".
Белорусский диктатор разрешил военным открывать огонь по гражданским
Белорусские военные получили "зеленый свет" на использование по гражданским боевого оружия и спецсредств. Соответствующий указ также позволяет военнослужащим страны применять физическую силу против мирных жителей.
Интересно, что бить и открывать огонь можно с учетом обстоятельств, характера преступления или административного правонарушения. Также военные должны учитывать личность виновного в соответствии с требованиями общевойсковых уставов.
Лукашенко также задерживал "диверсантов" на границе
- По словам Лукашенко, 16 февраля, на границе с Украиной были задержаны "диверсанты" со взрывчаткой, которые пытались осуществить диверсии на территории Беларуси и России.
- В ГПСУ ожидаемо сообщили, что речь идет об обычном подыгрывании России со стороны Беларуси, для того, чтобы сместить акценты и выставить агрессором Украину.
- Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко рассказал, что такое шоу Лукашенко устроил перед выборами, которые пройдут 25 февраля.
- В этот период Лукашенко проводит массовые зачистки белорусского общества, поэтому происходят задержания, аресты, возбуждения уголовных дел, штрафы, принуждение покинуть территорию Беларуси.