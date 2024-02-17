Про це 24 Каналу сказав заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко, пояснивши, що хотів показати Лукашенко історією з "українськими диверсантами".

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Фейкова історія із затримання "диверсантів"

Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету нагадав, що 25 лютого у Білорусі мають відбутися "вибори". І в цей період Лукашенко проводить масові зачистки білоруського суспільства, тому відбуваються затримання, арешти, порушення кримінальних справ, штрафи, примус залишити територію Білорусі.

Водночас, зауважив він, загострюється боротьба спецслужб – КДБ та МВС. Торік лідером із репресивних дій було МВС, зараз же естафету перехопив КДБ. Усе це – аби довести свою корисність білоруському диктатору.

За його словами, саме КДБ проводив так звану контртерористичну операцію в Гомельській області біля кордону з Україною. Загалом упродовж 30 років у передвиборчий період Лукашенко завжди вдавався до подібних методів.

Спецслужби організовували фейкові історії, які показували в білоруських ЗМІ, на телебаченні,

– заявив Латушко.

Він пояснив, що Лукашенко так хоче показати, що не лише зсередини країни намагаються підірвати її стабільність, а ще й Захід фінансує певні процеси У ролі Заходу цього разу була Україна, тому ця фейкова історія була організована з українським контекстом.

Для чого Лукашенко влаштував це шоу

Керівник Народного антикризового управління в Білорусі зазначив, що пропагандистський телеканал напередодні показав неймовірне кіно, яке було зняте КДБ, – як затриманих садять в авто, у гелікоптерах їх кладуть на підлогу, потім їх знову переміщують в автівки, після чого виступив прессекретар спецслужби.

Лукашенко хоче, зокрема, показати Росії, що він корисний,

– сказав Латушко.

За його словами, він прагне продемонструвати, що навколо вороги, зокрема, нібито диверсанти з України. Тож йому не треба допомагати Росії більше, ніж зараз.

Він додав, що цією фейковою історією Лукашенко хоче всередині Білорусі створити образ ворога України, а також загалом образ ворогів усіх тих, хто бореться за права людини, демократію та свободу.

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