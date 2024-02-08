Вочевидь самопроголошений президент боїться білоруського народу. Прессекретарка Світлани Тихановської Ганна Красиліна розповіла 24 Каналу, що білоруси не забули події 2020 року й не признають його легітимності та права керувати державою.

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"Вони вбивали й раніше. Під час протестів у 2020 році Сили спеціальних операцій були передані ОМОНу. ССО – це міністерство оборони Білорусі, тобто спеціальні армійські частини, яких направили проти білоруського народу", – сказала прессекретарка.

Білоруси налаштовані проти Лукашенка

Красиліна розповіла, що був зафіксований випадок, коли 11 серпня 2020 року в Бресті вбили активіста Геннадія Шутова. Бійці ОМОНу ранили його в голову. Згодом він помер у лікарні. Попри це, після смерті суд визнав його винним. Вбивця виступав постраждалим, а мертвий Шутов обвинуваченим.

У 2020 – 2021 роках в Білорусі тривали акції протесту – це хвиля мирних демонстрацій проти режиму Лукашенка. Протести загострилися після президентських виборів 9 серпня 2020 року. Основними цілями були відставка Лукашенка та проведення повторних, чесних виборів президента країни.

Після дозволу Лукашенка вже не потрібно бюрократичної тяганини. З військових знімається відповідальність за вбивство мирних. Це, своєю чергою, впливає на свідомість тих, хто скоює такі злочини. Останнє загородження "не можна вбивати" просто зняли. Також проти громадян дозволено використовувати спецзасоби та бойову техніку.

Нагадує Нюрнберзький процес, коли генеральний обвинувач стверджував, що Герману Ґерінгу (впливовий військовий діяч у нацистській Німеччині – 24 Канал) належать слова "вбивайте. Всю відповідальність я беру на себе. Вбивайте всіх, хто проти нас". Приблизно таке саме намагається Лукашенко донести тим, кому дає зброю проти мирних,

– наголосила Ганна Красиліна.

Продовжується війна найманців Лукашенка проти білоруського народу. Білоруси не змирилися з диктаторським режимом. Вони вичікують моменту, щоб вийти на протести. Оскільки зараз людей саджають у в'язницю навіть за вподобайку в соцмережах.

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