Розвідка Британії повідомляє, що в Білорусі найімовірніше на сьогодні перебуває менше тисячі "вагнерівців", хоча раніше кількість цих бійців сягала близько 8 тисяч. Мовиться про період після червня 2023 року.
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ПВК "Вагнера" навчає силовиків
В огляді британської розвідки мовиться, що бійці ПВК "Вагнера" радше за все є інструкторами. Ймовірно, вони навчають білоруських військових та працівників силових структур.
Водночас аналітики все ж сумніваються в тому, що Алєксандр Лукашенко вирішить розширити використання бойовиків ПВК "Вагнер". Наприклад, в рамках дій силовиків всередині Білорусі або ж для охорони кордону.
Триваюча присутність "вагнерівців" у Білорусі майже напевно грає на руку Росії у веденні бойових дій, оскільки це змушує Україну підтримувати оборонні позиції й залишати особовий склад на кордоні з Білоруссю,
– йдеться в повідомленні розвідки Британії.
Загроза наступу з боку Білорусі: думки експертів
- На думку екскомандира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого, наступу з Білорусі не станеться. Інша справа – імітація "бурхливої діяльності". Російська та білоруська армії неодноразово проводили спільні маневри. Зокрема, навчання. Білорусь надала свою інфраструктуру, запаси техніки та боєприпасів росіянам.
- Алєксандр Лукашенко, на думку Дикого, всілякого утримує країну від прямого вступу у війну проти України. А Україна "відносно терпимо" ставиться до окупації Білорусі Росією.
- Крім того, політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що ймовірність залучення регулярної білоруської армії до війни в Україні близька до нуля. Про це говорять вже 2 роки, але підтверджень немає ніяких. Неодноразово українців переконували, що білоруські офіцери вже на базах, техніка готова, а в танки нібито заливають пальне, але все це виявилося абсолютною брехнею.
- Зокрема, за словами Шейтельмана, наша країна має серйозні потужності для того, щоб завдавати ударів по військових цілях далеко за межами України. Це можна робити, не використовуючи західну зброю, а лише свої засоби.