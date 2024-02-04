Розвідка Британії повідомляє, що в Білорусі найімовірніше на сьогодні перебуває менше тисячі "вагнерівців", хоча раніше кількість цих бійців сягала близько 8 тисяч. Мовиться про період після червня 2023 року.

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ПВК "Вагнера" навчає силовиків

В огляді британської розвідки мовиться, що бійці ПВК "Вагнера" радше за все є інструкторами. Ймовірно, вони навчають білоруських військових та працівників силових структур.

Водночас аналітики все ж сумніваються в тому, що Алєксандр Лукашенко вирішить розширити використання бойовиків ПВК "Вагнер". Наприклад, в рамках дій силовиків всередині Білорусі або ж для охорони кордону.

Триваюча присутність "вагнерівців" у Білорусі майже напевно грає на руку Росії у веденні бойових дій, оскільки це змушує Україну підтримувати оборонні позиції й залишати особовий склад на кордоні з Білоруссю,

– йдеться в повідомленні розвідки Британії.

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