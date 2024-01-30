Як зазначає Bloomberg, Африканський корпус, який має назву експедиційного корпусу Адольфа Гітлера, має намір до середини 2024 року залучити нових рекрутів. Зокрема, мовиться про долучення колишніх бойовиків "Вагнера".

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У Росії планують розширити Африканський корпус

Корпус прагне залучити нових бойовиків задля їхнього розгортання як мінімум у п'яти дружніх Росії країнах. Йдеться про Буркіна-Фасо, Лівію, Малі, Центральноафриканську Республіку та Нігерію.

Повідомляється, що формально група "Вагнера" була розформована після смерті Пригожина, але продовжує діяти. Втім, за даними видання, наразі невідомо, де Росія зможе знайти солдатів, яких, як зазначають близькі до міноборони Росії джерела, шукає група.

На піку свого розвитку операції "Вагнера" в Африці налічували не більше кількох тисяч людей. Крім того, Росія намагається завербувати щонайменше ще 250 тисяч військовослужбовців для бойових дій в Україні цього року.

У матеріалі видання мовиться, що Африканський корпус посилить військову присутність Росії за допомогою мережі баз, контрольованих міністерством оборони, у спробі відродити вплив Москви на континенті часів холодної війни в період різкого зниження впливу Заходу.

Це також дозволило б Кремлю консолідувати контроль над бізнесовою мережею "Вагнера" в Африці. Зокрема, включно із потенційно прибутковими гірничодобувними інтересами, після смерті засновника групи Євгена Пригожина у 2023 році.

Водночас перехід до офіційної військової ролі зруйнує ставлення до операцій "Вагнера". Йдеться про ті дії, які давали Кремлю правдоподібне заперечення звинувачень ООН у воєнних злочинах в Африці, висунутих проти угруповання найманців.

У росіян є і зворотний бік. Вони більше немає можливості заперечувати свою позицію. Якщо це буде офіційно оформлено, особливо після виведення французьких військ, це, безумовно, стане набагато значнішим і потенційно тривалим зрушенням у геополітичних та дипломатичних відносинах,

– заявив колишній спеціальний посланник США в Сахелі Джон Пітер Фам.

Французькі війська, що ведуть боротьбі з бойовиками в Сахелі, залишили Малі та Буркіна-Фасо після того, як військові скинули цивільний уряд і наблизилися до Росії.

Кремль має амбітні плани

За інформацією видання, минулого тижня близько 100 російських військовослужбовців прибули до Буркіна-Фасо, щоб забезпечити безпеку капітана Ібрагіма Траоре, який захопив владу внаслідок військового перевороту 2022 року.

Водночас відомо, що Кремль має амбітні плани. Серед них - створення регіональної штаб-квартири в Центральноафриканській Республіці, де протягом останніх шести років група "Вагнера" вела жорстоку кампанію від імені президента і впровадилася в апарат національної безпеки в обмін на алмази й золото.

Військова база буде побудована. У нас тут багато чоловіків і багато росіян. Необхідно надати їм базу,

– заявив радник президента Центральноафриканської Республіки Патрік Біда Куягбеле.

Він розповів, що точне розташування бази "цілком таємне", і уряд все ще знаходиться в процесі аналізу кількох об'єктів.

За словами Куягбеле, кількість російських військовослужбовців у ЦАР майже подвоїлося і досягло майже 2 тисяч з вересня 2023 року. Тобто через місяць після смерті Пригожина. Це є ознакою того, наскільки інтенсивним стало співробітництво в галузі безпеки з Росією.

Москва здобула вигоду з дестабілізації в Західній Африці

За даними Bloomberg, минулого тижня військовий лідер Чада (країна, яка межує із Нігерією – 24 Канал), який зараз вважається останнім оплотом західного впливу в Сахелі, зустрівся з російським диктатором у Москві, щоб обговорити співпрацю у сфері безпеки.

Високопоставлена представниця Держдепартаменту США в Африці Моллі Фі висловила стурбованість тим, що Росії вдасться укласти угоду про військову присутність у Нігерії. Причиною є наявність у цьому регіоні великої бази безпілотників США.

Також раніше армія Малі за допомогою російських бойовиків відбила стратегічно важливе північне місто Кідаль, яке утримувалося сепаратистськими повстанцями понад десять років. За словами двох західних чиновників, як і в інших країнах, у Малі підрядників "Вагнера" поступово замінюють силами регулярної армії.

Офіційні особи зауважили, що поряд зі своєю роллю у підтримці режимів Африканський корпус збереже фокус "Вагнера" на видобутку сировинних ресурсів з метою залучення твердої валюти для фінансування війни в Україні.

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