Как отмечает Bloomberg, Африканский корпус под названием экспедиционного корпуса Адольфа Гитлера намерен к середине 2024 года привлечь новых рекрутов. В частности, речь идет о присоединении бывших боевиков “Вагнера”.

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В России планируется расширить Африканский корпус

Корпус стремится привлечь новых боевиков для их развертывания как минимум в пяти дружественных России странах. Речь идет о Буркина-Фасо Ливии Малой Центральноафриканской Республике и Нигерии.

Сообщается, что формально группа "Вагнера" была расформирована после смерти Пригожина, но продолжает действовать. Впрочем, по данным издания, пока неизвестно, где Россия сможет найти солдат, которых, как отмечают близкие к минобороны России источники, ищет группа.

На пике своего развития операции "Вагнера" в Африке насчитывали не больше нескольких тысяч человек. Кроме того, Россия пытается завербовать по меньшей мере еще 250 тысяч военнослужащих для боевых действий в Украине в этом году.

В материале издания говорится, что Африканский корпус усилит военное присутствие России посредством сети баз контролируемых министерством обороны в попытке возродить влияние Москвы на континенте времен холодной войны в период резкого снижения влияния Запада.

Это также позволило Кремлю консолидировать контроль над бизнес-сетью "Вагнера" в Африке. В частности, включая потенциально прибыльные горнодобывающие интересы после смерти основателя группы Евгения Пригожина в 2023 году.

В то же время, переход к официальной военной роли разрушит отношение к операциям "Вагнера". Речь идет о тех действиях, которые давали Кремлю правдоподобное отрицание обвинений ООН в военных преступлениях в Африке, выдвинутых против группировки наемников.

У россиян есть и оборотная сторона. Они больше нет возможности отрицать свою позицию. Если это будет официально оформлено особенно после вывода французских войск, это, безусловно, станет гораздо более значительным и потенциально длительным сдвигом в геополитических и дипломатических отношениях,

– заявил бывший специальный посланник США в Сахеле Джон Питер Фам.

Французские войска, ведущие борьбу с боевиками в Сахеле, покинули Мали и Буркина-Фасо после того, как военные свергли гражданское правительство и приблизились к России.

Кремль имеет амбициозные планы

По информации издания на прошлой неделе около 100 российских военнослужащих прибыли в Буркина-Фасо, чтобы обеспечить безопасность капитана Ибрагима Траоре, захватившего власть в результате военного переворота 2022 года.

В то же время известно, что у Кремля есть амбициозные планы. Среди них - создание региональной штаб-квартиры в Центральноафриканской Республике, где в течение последних шести лет группа "Вагнера" вела жестокую кампанию от имени президента и внедрилась в аппарат национальной безопасности в обмен на алмазы и золото.

Военная база будет построена. У нас здесь много мужчин и много россиян. Необходимо предоставить им базу

заявил советник президента Центральноафриканской Республики Патрик Бида Куягбеле.

Он рассказал, что точное расположение базы "совершенно тайное" и правительство все еще находится в процессе анализа нескольких объектов.

По словам Куягбеле, количество российских военнослужащих в ЦАР почти удвоилось и достигло почти 2 тысяч с сентября 2023 года. То есть, через месяц после смерти Пригожина. Это признак того, насколько интенсивным стало сотрудничество в области безопасности с Россией.

Москва извлекла выгоду из дестабилизации в Западной Африке

По данным Bloomberg на прошлой неделе военный лидер Чада (страна граничащая с Нигерией – 24 Канал) который сейчас считается последним оплотом западного влияния в Сахеле встретился с российским диктатором в Москве, чтобы обсудить сотрудничество в сфере безопасности.

Высокопоставленная представительница Госдепартамента США в Африке Молли Фи выразила обеспокоенность тем, что России удастся заключить соглашение о военном присутствии в Нигерии. Причиной этого является наличие в этом регионе большой базы беспилотников США.

Также ранее армия Мали с помощью российских боевиков отразила стратегически важный северный город Кидаль, который содержался сепаратистскими повстанцами более десяти лет. По словам двух западных чиновников, как и в других странах, в Мали подрядчиков "Вагнера" постепенно заменяют силами регулярной армии.

Официальные лица отметили, что наряду со своей ролью в поддержке режимов Африканский корпус сохранит фокус "Вагнера" на добыче сырьевых ресурсов с целью привлечения твердой валюты для финансирования войны в Украине.

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