Владимир Путин пообещал бесплатное зерно 6 странам Африки, имеющим тесные связи с Кремлем. Это случилось на российско-африканском форуме, проходившим в июле 2023 года в Санкт-Петербурге.

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Почему Россия передает Африке зерно бесплатно

Как пишет издание, Москва пошла на такой шаг после критики в адрес государства-террориста. Ведь полномасштабное вторжение России на территорию Украины и выход этой страны-агрессорки из зерновой сделки спровоцировали рост мировых цен на удобрения и продовольствие.

В материале отмечается, что Россия таким образом хочет укрепить свое влияние на континенте. С этой же целью страна-агрессорка расширяет торговлю с Африкой и отправляет туда наемников из ЧВК "Вагнера" для поддержки нестабильных правительств.

Министерство сельского хозяйства государства-террориста недавно заявило, что общий объем поставок зерна в Африку составит 200 000 тонн до конца года. Первыми российские грузы получат Сомали и Буркина-Фасо. Зимбабве, Мали, Эритрея и Центральноафриканская Республика также должны получить от 25 000 до 50 000 тонн зерна. Как отмечает издание, это ничтожная часть того, что потребляют эти страны.

Такие действия Кремля также могут быть ответом на попытки США и их союзников из Европы изолировать Россию после ее полномасштабной агрессии против Украины. Издание отмечает, что Африка является незначительным игроком. Объем двусторонней торговли России с этим континентом в 2022 году составил всего 18 миллиардов долларов.

Россию пытались оббелить

В материале также упоминается попытка снять с России главную ответственность за рост цен на продукты питания. Так, фонд российского миллиардера Андрея Мельниченко поддержал исследование, результаты которого представили на конференции в Кейптауне (ее организовал фонд бывшего президента ЮАР Табо Мбеки).

В исследовании говорилось, что прямые или косвенные антироссийские и антибелорусские санкции сократили мировые поставки удобрений и аммиака на 40,8 миллиона тонн до апреля 2023 года. Российские удобрения не попали под международные санкции, однако наложенные на владельцев компаний-производителей штрафы и ограничения со стороны банковской и логистической отраслей привели к падению экспорта в 2022 году. Впоследствии они возобновились, что привело к понижению цен.

Кроме этого в исследовании сказано, что зерновое соглашение помогло прокормить около 95 миллионов человек, но не обеспечило беспрепятственное поступление российских удобрений на мировые рынки.

К слову, Андрей Мельниченко попал под санкции США и ЕС после полномасштабного вторжения России в Украину В конце 2022 года он пытался решить проблему с поставками российских удобрений. С этой целью Мельниченко посещал Африку, где лоббировал политиков, чтобы они поддержали его просьбу к Евросоюзу.

Латвия хочет запретить экспорт российского зерна

Как сообщалось ранее, президент Латвии Эдгардс Ринкевичс предложил внести российское зерно в новый пакет санкций. Он выступил за запрет импорта только в Евросоюз.

В то же время, страны-члены ЕС не планируют запрещать транзит российского зерна через Шенгенскую зону. Они не хотят вызывать проблемы с продовольствием у стран Глобального Юга.