Про це свідчить указ, який самопроголошений президент Білорусі видав напередодні. Відповідний документ також дозволяє військовослужбовцям країни застосовувати фізичну силу проти мирних мешканців.

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Цікаво, що бити та відкривати вогонь можна з урахуванням обставин, характеру злочину або адміністративного правопорушення. Також військові повинні зважати на особу винного відповідно до вимог загальновійськових статутів.

Спочатку попереджатимуть

Вивчення відповідного документу дало зрозуміти, що особа, проти якої можуть застосувати "фізичну силу, спеціальні засоби, бойову та спецтехніку" має бути проінформована, що це може статися. І що військові мають дати їй час, щоб вона могла виконати вимоги законодавства.

Водночас окреслені винятки, коли "зволікання створює пряму загрозу життю військовослужбовця чи інших громадян або може призвести до інших тяжких наслідків".

Звернімо увагу, що законодавство Білорусі раніше передбачало відповідальність для військовослужбовців, встановлену правовими актами. Вона очікувала б на них у випадку застосування фізичної сили, спеціальних засобів, зброї, бойової та спеціальної техніки.



Військовим у Білорусі дозволили відкривати вогонь по мирних людях / Скриншот указу

Нині ж зміни, внесені до закону про органи держбезпеки, буквально розв'язали руки військовим. Вони дали "зелене світло" на застосування зброї як проти жінок, так і дітей та людей з інвалідністю у "випадках збройного опору, збройного чи групового нападу, чи інших дій, що загрожують життю або здоров'ю людей".

Репресії у Білорусі набирають обертів

Звернімо увагу, що впродовж останнього періоду суттєво посилилися репресії у Білорусі. Звичайно ж, вони не припинялися ніколи, але зараз стали особливо жорсткими. На цьому наголосив заступник керівника Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко. Він зазначив, що впродовж минулого тижня було понад 200 затримань.

За його словами, Лукашенко взявся за членів сімей політв'язнів, а також людей, котрі передавали їм продукти та інші речі першої потреби до в'язниці.

Проти них порушують кримінальні справи за купівлю продуктів. Вони вважають, що це є фінансуванням екстремістської діяльності. Тобто ти купив хліб, ковбасу та передав політичним в'язням – і профінансував екстремізм. Справжнє мракобісся,

– сказав Латушко.

Він додав, що у Білорусі за минулий тиждень винесли вироки 27 людям за те, що брали участь у протестах у 2020 році.