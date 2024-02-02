Фахівець з далекосхідної політики Артур Харитонов розповів 24 Каналу про те, яку загрозу становить тісніша співпраця автократій у боротьбі проти демократій. Захід мусить звернути на це увагу, адже наслідки можуть бути невтішними.

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Китай почав тісно співпрацювати з Білоруссю

У Сполучених Штатах говорять про Китай як про загрозу. Зокрема, зараз акцентують на тому, що з Пекіна уважно спостерігають за розвитком подій в Україні та реакції західного світу на всі виклики в інших регіонах.

Іншим цікавим моментом є й те, що 8 – 11 січня цього року опозиційні білоруські аналітики зафіксували 4 рейси урядових та транспортних літаків з Пекіну до Мінська. Вантажі з літаків розвантажували таємно, тож припускають, що це були "пакунки" військового характеру.

Ще два роки тому обговорювалося, що китайці використовуватиме Білорусь як проксі для підтримки росіян. Для цього були підстави, а зараз у нас з'явилися факти. Роль Білорусі така сама, як і КНДР. Це дві прокладки Росії та Китаю,

– наголосив Артур Харитонов.

На думку фахівця, Китай використовуватиме Білорусь тоді, коли з якихось причин не зможе активно використовувати КНДР. Зараз з Північної Кореї Росії масово передають зброю: боєприпаси та балістичні ракети.

"У нас заведено говорити, що це північнокорейські зразки озброєнь. Але очевидно, що сама по собі Північна Корея мало на що спроможна без Китаю, враховуючи її абсолютну залежність від китайських ресурсів... Тепер до цього процесу приєднали Білорусь. Це означає, що вісь зла розростається, стає сильнішою", – пояснив Харитонов.

Не просто так самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко двічі за 2023 рік їздив до Сі Цзіньпіна. Ймовірно. у 2024 році ці поїздки продовжаться.

"Те, що це має викликати тривогу, і не лише в України, – це факт. Мовиться не лише про цей трикутник, а множинність автократій, які співпрацюють", – підсумував фахівець з далекосхідної політики

Китайські літаки у Білорусі: що потрібно знати